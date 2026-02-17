विज्ञापन

हम प्यार में थे, शादी न करने की ये थी असली वजह, क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिश्ते पर बोलीं नीना गुप्ता

हाल में एक इंटरव्यू के दौरान नीना ने उस रिश्ते पर खुलकर बात की. आपको बता दें कि दोनों की एक बेटी मसाबा गुप्ता है, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की. नीना ने बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने मसाबा को अकेले पाला और कभी विवियन के साथ नहीं रहीं.

अपने और विवियन रिचर्ड्स के रिश्ते पर खुलकर बोलीं नीना गुप्ता
नई दिल्ली:

दिग्गज बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता और वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर सर विवियन रिचर्ड्स के रिश्ते के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन कम ही मौके ऐसे होते हैं जब वो खुद इस पर बात करें. हाल में एक इंटरव्यू के दौरान नीना ने उस रिश्ते पर खुलकर बात की. आपको बता दें कि दोनों की एक बेटी मसाबा गुप्ता है, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की. नीना ने बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने मसाबा को अकेले पाला और कभी विवियन के साथ नहीं रहीं.

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे प्यार में थे, तो नीना ने पहले तो सीधा जवाब नहीं दिया और इंटरव्यू लेने वाले को विवियन से पूछने की सलाह दी. बहरहाल, बाद में उन्होंने कहा कि उनका मानना ​​है कि उनके बीच रोमांस था. यह बताते हुए कि उन्हें कभी नहीं लगा कि उनका रिश्ता "गलत" था, नीना ने कहा कि वह अब भी उनके साथ बिताए समय को संजोती हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि सिंगल मदर के तौर पर अकेले बच्चे की परवरिश करना बेहद मुश्किल है. नीना ने लोगों को उस रास्ते पर न जाने की भी सलाह दी.

शुभंकर मिश्रा के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "यह बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है." उन्होंने आगे कहा, “लेकिन, उस समय, मैं प्यार में अंधी थी. ऐसे में, कौन दूसरों की सुनता है? कौन (अपने फैसलों पर) सोचने के लिए रुकता है? कौन अपने माता-पिता की सुनता है? बच्चा पैदा करने का फैसला मेरा था. फिर मैंने उनसे (विवियन) पूछा कि क्या उन्हें मेरे उनके बच्चे को जन्म देने से कोई दिक्कत है, और उन्होंने हां कहा,” उन्होंने याद करते हुए कहा कि विवियन भी दुनिया को यह बताने में सहज थे कि मसाबा उनकी भी बच्ची है.

इस वजह से नहीं रहे साथ

साथ न रहने की वजह बताते हुए, नीना ने कहा, “यह प्रैक्टिकल नहीं था. या तो मुझे अपनी नौकरी छोड़कर वेस्ट इंडीज जाना पड़ता, या उन्हें अपना करियर छोड़कर इंडिया आना पड़ता; दोनों में से कुछ भी मुमकिन नहीं था.” जब उनसे पूछा गया कि मसाबा को पालने के लिए विवियन से कोई फाइनेंशियल मदद क्यों नहीं ली, तो उन्होंने कहा, “मेरा मन नहीं था. मुझे बहुत घमंड था. मैंने कभी अपने माता-पिता से पैसे भी नहीं मांगे. उन्होंने जो भी दिया, मैंने वही लिया, खासकर तब जब वे वैसे भी मेरे एक्टर बनने के खिलाफ थे. उन्हें हमेशा लगता था कि एक्टिंग कोई अच्छा (रिस्पेक्टबल) काम नहीं है. चूंकि मैं उनकी मर्ज़ी के खिलाफ मुंबई आई थी, तो मैं उनसे पैसे कैसे मांग सकती हूं?”

‘हम प्यार में थे'

जब नीना गुप्ता से पूछा गया कि क्या उनकी और विवियन रिचर्ड की एक प्रॉपर लव स्टोरी थी या सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप? नीना ने हंसते हुए कहा, “जाओ उससे पूछो.” “सब उससे पूछने से डरते हैं. तुम सब सिर्फ मुझसे ही क्यों पूछते हो?” फिर भी, उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हम प्यार में थे. हालांकि हम थोड़े समय के लिए ही साथ थे, लेकिन हमने जो समय साथ बिताया वह बहुत अच्छा था.” 

