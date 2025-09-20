विज्ञापन

NDTV YUVA Exclusive: मानुषी छिल्लर ने बताई सफलता की परिभाषा

NDTV युवा के मंच पर मिस वर्ल्ड 2017 और मिस इंडिया 2017 का खिताब जीत चुकीं एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर पहुंची.

NDTV YUVA में पहुंची एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर
नई दिल्ली:

मिस वर्ल्ड 2017 और मिस इंडिया 2017 का खिताब अपने नाम कर चुकीं एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं. उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां से लेकर राजकुमार राव की मालिक का नाम शामिल है. इसके अलावा वह साउथ की फिल्म ऑपरेशन वेलेंटाइन में भी अहम किरदार निभाती हुई नजर आ चुकी हैं, जिसे काफी सराहा गया है. वहीं इसी एक्सपीरियंस को मानुषी छिल्लर NDTV युवा मंच 2025 में शेयर करती हुई नजर आ रही हैं.  एनडीटीवी युवा में इस बार जश्न-ए-Gen Z है, जिसके चलते युवा मंच पर युवाओं से बात की जा रही है.

इस दौरान NDTV युवा मंच पर उन्होंने सफलता की परिभाषा बताई. Gen Z को सलाह देते हुए मानुषी छिल्लर ने कहा, 'मुझे बहुत चीजें करना का शौक है. मैं एक चीज करके बहुत जल्दी बोर हो जाती हूं. मैं एक खुद को एक चीज में लिमिट करके नहीं रख सकती. अगर मैं कल से थोड़ी बेहतर हूं आज तो मेरे लिए ये काफी है'.

पीजेंट गर्ल बॉलीवुड में क्यों एंट्री लेती हैं

पीजेंट गर्ल पर बात करते हुए मानुषी छिल्लर ने कहा, 'बॉलीवुड क्यों हमेशा कास्ट करता है. हमें ऑफर आता है फिल्मों से...जब कोई पीजेंट में होता है तो ये एक ऐसा प्लैटफॉर्म होता है जिस पर सबकी नजर होती है. बॉलीवुड को भी इनमें दिलचस्पी होती है तो अगर किसी को मौका मिले तो उसे आजमाने में क्या बुराई है. कॉम्पलिमेंट्स जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए...महिलों को हमेशा सुंदरता और लुक्स पर कॉम्पलिमेंट मिलते हैं पर कोई दिमाग या सोच-विचार पर किसी महिला की तारीफ नहीं करता.' 

