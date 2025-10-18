विज्ञापन

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025: होमबाउंड की तैयारी के लिए बाराबंकी के गांव में रहे ईशान खट्टर

अपनी एक्टिंग से बड़े पर्दे पर अमिट छाप छोड़ने वाले मशहूर एक्टर ईशान खट्टर ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में हिस्सा लिया. शुक्रवार और शनिवार को हुए एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में देश-दुनिया की कई बड़ी शामिल हुईं.

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025:ईशान खट्टर ने होम बाउंड को मिले प्यार पर खुल कर की बात
अपनी एक्टिंग से बड़े पर्दे पर अमिट छाप छोड़ने वाले मशहूर एक्टर ईशान खट्टर ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में हिस्सा लिया. शुक्रवार और शनिवार को हुए एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में देश-दुनिया की कई बड़ी शामिल हुईं. सभी ने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे. इस खास मंच पर ईशान खट्टर ने अपने फिल्मी करियर के अलावा एक कलाकार के तौर पर अन्य मुद्दों पर अपनी राय दी. 

होमबाउंड को कान फिल्म फेस्टिवल में और दर्शकों से मिले रिएक्शन पर:

ये फिल्म मेरे लिए बहुत खास है. अगर मैं इस फिल्म में नहीं होता तो भी इसके लिए चीयर करता. मुझे इस पर बहुत गर्व है. मेरे लिए ये एक माइल स्टोन है. कान्स में इस तरह का रिएक्शन किसी के लिए भी बहुत खास होगा. लेकिन मेरे लिए यह एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था. मुझे समय का कुछ होश ही नहीं था...जिस पल वो सब हुआ मुझे यकीन नहीं हुआ.

अगर फिल्म को ऑस्कर मिला तो:

होमबाउंड फिल्म को ऑस्कर मिला तो शायद जैकेट उतार कर एक्साइटमेंट में भागूंगा..लेकिन नहीं मजाक से हटकर ये बहुत ही खास होगा.

सही फिल्म चुनने पर:

आठवीं में मैं मैथ में फेल हो गया था. तो फिल्मों को लेकर मैं मैथ तो नहीं करता. मैं बस अपने लिए ऑथेंटिक रहने की कोशिश करता हूं. कुछ ऐसा करूं जिसमें मैं यकीन रखता हूं. मुझे लगता है कि जिस चीज पर मैं विश्वास कर पाउंगा दर्शक भी उस चीज को समझ पाएंगे और यकीन कर पाएंगे. 

भाई शाहिद कपूर से नहीं लेते सलाह?

भाई ने हमेशा मुझे राह दिखाई है. उन्होंने जिंदगी का एक्सपीरियंस मुझसे 15 साल पहले लिया है क्योंकि वो मुझसे 15 साल बड़े हैं. बड़े भाई होने के नाते वो हमेशा मेरी इंडिविजुऐलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं.

