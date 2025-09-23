NDTV Good Times: ‘एनडीटीवी गुड टाइम्स’ लॉन्च पर नेहा-जुबिन की परफॉर्मेंस, 5 फोटो में जानें पूरी डिटेल्स

NDTV Good Times: एनडीटीवी ने अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए ‘एनडीटीवी गुड टाइम्स' लॉन्च कर दिया है. लॉन्चिंग इवेंट में बॉलीवुड की कई नामी हस्तियों ने हिस्सा लिया और अपनी खास परफॉर्मेंस से महफिल सजाई. इस मौके पर नेहा कक्कड़ और जुबिन नौटियाल ने लाइव परफॉर्मेंस दी, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया. वहीं, शंकर महादेवन, ए.आर. रहमान और सोनू निगम ने एनडीटीवी गुड टाइम्स के लिए अपने विचार साझा किए और चैनल के नए अवतार की जमकर सराहना की.

इस दौरान नेहा कक्कड़ से लॉन्चिंग इवेंट में मजेदार सवाल-जवाब भी हुए. जुबिन नौटियाल ने कहा कि वे इस चैनल को मिस कर रहे थे और खुश हैं कि यह दोबारा नए अंदाज में लौटा है. उन्होंने कहा, "आप लोग फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आ रहे हैं- नए म्यूजिक और फन के साथ. गुड लक". वहीं, शंकर महादेवन ने इसे उभरते टैलेंट के लिए बेहद खास और नई जगह बताया.

आने वाले समय में एनडीटीवी गुड टाइम्स कई शहरों में प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ भव्य कॉन्सर्ट्स आयोजित करेगा.

ए.आर. रहमान वाराणसी के पवित्र घाटों पर अपना जादू बिखेरेंगे.

सोनू निगम श्रीनगर की डल झील पर मोहम्मद रफी के 100 साल पूरे होने पर शानदार श्रद्धांजलि देंगे.

शंकर-एहसान-लॉय अपने म्यूजिक से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे.

नेहा कक्कड़ और जुबिन नौटियाल अपनी एनर्जी और गानों से माहौल को खास बनाएंगे.

इन परफॉर्मेंस के जरिए चैनल दर्शकों को न सिर्फ मनोरंजन देगा, बल्कि एक गहरे जुड़ाव का अनुभव भी कराएगा.