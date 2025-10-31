विज्ञापन

सरदार पटेल की जयंती पर देशभर में ‘एकता दौड़’, मुंबई में फिल्मी सितारों ने दिखाई एकजुटता की मिसाल

बांद्रा में आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर, दिग्गज कलाकार नसीरुद्दीन शाह, ‘पंचायत’ फेम रिंकी उर्फ सान्विका, अभिनेत्री प्रीति झंगियानी, अभिनेता प्रवीण डबास और अभिनेत्री नेहा फेड़नीस शामिल हुए.

नई दिल्ली:

देश के लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज पूरे देश में ‘एकता दौड़' का आयोजन किया गया. राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आयोजित इस दौड़ का मकसद देश में एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश देना है. मुंबई में भी इस अभियान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. शहर के अलग-अलग इलाकों में आयोजित इस एकता दौड़ में आम लोगों के साथ-साथ फिल्मी सितारों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. बांद्रा में आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर, दिग्गज कलाकार नसीरुद्दीन शाह, ‘पंचायत' फेम रिंकी उर्फ सान्विका, अभिनेत्री प्रीति झंगियानी, अभिनेता प्रवीण डबास और अभिनेत्री नेहा फेड़नीस शामिल हुए. 

इन सभी कलाकारों ने ताज लैंड्स एंड, बांद्रा से इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. आयोजन की जिम्मेदारी बांद्रा पुलिस ने संभाली थी. बारिश के बावजूद लोगों का जोश देखने लायक था. बड़ी संख्या में नागरिक, पुलिसकर्मी, विद्यार्थी और सामाजिक कार्यकर्ता इस दौड़ का हिस्सा बने. इस मौके पर ‘पंचायत' फेम सान्विका ने कहा, “सरदार वल्लभभाई पटेल भारत को एकजुट करने के प्रतीक हैं. उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर मुंबई पुलिस द्वारा आयोजित यह ‘एकता दौड़' हम सबको यह याद दिलाती है कि हमारी ताकत और खूबसूरती ‘विविधता में एकता' में ही है. 

भारत जैसा सांस्कृतिक रूप से विविध देश तभी महान बनता है जब हम एकजुट होकर अपनी विविधता का उत्सव मनाते हैं. यह दौड़ भाईचारे और साझा पहचान की भावना को भी दर्शाती है. मुंबई पुलिस का धन्यवाद, जिन्होंने इस आयोजन के ज़रिए हमें फिर से यह याद दिलाया कि ‘हम साथ हैं तो खड़े हैं, बंट गए तो गिर जाएंगे' — और मिलकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं.” ‘एकता दौड़' के ज़रिए सभी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के संकल्प को दोहराया.

