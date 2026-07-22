राजेश खन्ना के कपड़े डिजाइन करते थे नसीरुद्दीन शाह के ससुर, कौन थे ये महान हस्ती, फिल्मों से रहा गहरा नाता, पत्नी से लेकर बेटियां तक सब जानी मानी एक्ट्रेस

कई बार फिल्मों में लोगों की नजर सिर्फ हीरो-हीरोइन पर जाती है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सितारों की पूरी इमेज बदल देते हैं. बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का स्टाइल भी कुछ ऐसा ही था, जिसे देखकर उस दौर के युवा उनके जैसे कपड़े पहनने लगे थे. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके इस शानदार लुक के पीछे नसीरुद्दीन शाह के ससुर बलदेव पाठक का बड़ा हाथ था. दिलचस्प बात ये है कि सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उनका पूरा परिवार फिल्मों और थिएटर की दुनिया का बड़ा नाम रहा है. पत्नी, बेटियां और दामाद, सभी ने अपने-अपने काम से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई.

राजेश खन्ना के स्टाइल को बनाया ट्रेंड

बलदेव पाठक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे. उस दौर में किसी स्टार का लुक लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता था और बलदेव पाठक ऐसे डिजाइन तैयार करते थे जो सीधे दर्शकों के वॉर्डरोब तक पहुंचते थे. उन्होंने कई फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए, लेकिन राजेश खन्ना के साथ उनका काम सबसे ज्यादा याद किया जाता है. राजेश खन्ना के स्टाइलिश कुर्ते, जैकेट और अलग फैशन सेंस को लोगों तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान माना जाता है. उनके डिजाइन किए कपड़े उस समय युवाओं के बीच नया फैशन ट्रेंड बन गए थे.

पूरा परिवार फिल्मों से जुड़ा

बलदेव पाठक की पत्नी दीना पाठक भारतीय सिनेमा और थिएटर की दिग्गज कलाकार थीं. उन्होंने कई शानदार फिल्मों और टीवी प्रोजेक्ट्स में अपनी एक्टिंग का दम दिखाया. उनकी बड़ी बेटी रत्ना पाठक शाह ने थिएटर, टीवी और फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई. बाद में उन्होंने नसीरुद्दीन शाह से शादी की. वहीं छोटी बेटी सुप्रिया पाठक भी बॉलीवुड और टीवी का बड़ा नाम हैं. उन्होंने कई यादगार किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता. उन्होंने पंकज कपूर से शादी की.

इसलिए खास है ये स्टार फैमिली

नसीरुद्दीन शाह अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उनकी पत्नी रत्ना पाठक शाह भी लंबे समय से इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा हैं. वहीं उनके ससुर बलदेव पाठक ने पर्दे के पीछे रहकर सितारों के स्टाइल को नई पहचान दी. सास दीना पाठक और साली सुप्रिया पाठक ने भी अपनी शानदार एक्टिंग से अलग मुकाम हासिल किया. यही वजह है कि ये परिवार भारतीय सिनेमा और थिएटर की सबसे चर्चित और सम्मानित फैमिली में गिना जाता है, जहां लगभग हर पीढ़ी ने मनोरंजन की दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ी.

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