सीक्रेट शादी के बाद पहली बार पति के साथ नजर आईं नरगिस फाखरी, अमेरिका के रहने वाले हैं टोनी बेग

नरगिस ने इस साल फरवरी में अपने बॉयफ्रेंड और अमेरिका में रहने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट टोनी से शादी की. शादी से पहले दोनों ने लगभग तीन साल तक डेट किया.

नरगिस फाखरी अपने पति के साथ आईं नजर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने कथित तौर पर अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड टोनी बेग के साथ कैलिफोर्निया में गुपचुप तरीके से शादी कर ली है. हाल ही में उन्हें मुंबई में विजिट कतर और नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के बीच साझेदारी का जश्न मनाने वाले एक कार्यक्रम में देखा गया. इस कार्यक्रम में उनके पति टोनी के साथ उनकी मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा.

शादी के बाद नरगिस फाखरी और टोनी बेग पहली बार नजर आए साथ 

इस खास शाम के एक वीडियो में, नरगिस टोनी और फिल्म मेकर फराह खान के साथ रेड कार्पेट पर पोज देती नजर आईं. नरगिस ने महिमा महाजन का डिजाइन किया वाइन कलर का लहंगा और गोल्ड बैंगल्स और मैचिंग नेकलेस के साथ अपने लुक से सभी को इम्प्रेस किया. इस बीच टोनी पूरी तरह से ब्लैक सूट में बेहद हैंडसम लग रहे थे, जबकि फराह ने भी पूरी तरह से ब्लैक कलर का आउटफिट पहना.

वीडियो में जैसे ही टोनी फराह और नरगिस के साथ पोज देने के लिए आगे बढ़े, फराह उन्हें यह कहते हुए सुनाई दीं, "अपनी पत्नी के साथ आओ." जहां कई फैन्स नरगिस की शादी की खबर सुनकर हैरान थे, वहीं कुछ ने उन्हें "प्यारा कपल" बताया. इस इवेंट में अनिल कपूर, चंकी पांडे, ध्वनि भानुशाली और कई लोग शामिल हुए.

नरगिस फाखरी और टोनी बेग की शादी

कथित तौर पर नरगिस ने इस साल फरवरी में अपने बॉयफ्रेंड और अमेरिका में रहने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट टोनी से शादी की. शादी से पहले दोनों ने लगभग तीन साल तक डेट किया. उन्होंने दुबई में नए साल 2024 का जश्न भी साथ मनाया, जहां नरगिस के एक्स बॉयफ्रेंड उदय चोपड़ा भी मौजूद थे. उनकी शादी की कई तस्वीरें रेडिट पर सामने आईं, जिनमें से एक में एक बहुत बड़ा केक था जिस पर "हैप्पी मैरिज" शब्दों के साथ-साथ जोड़े के नाम के पहले अक्षर, टीबी और एनएफ भी लिखे हुए थे.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस कपल ने कैलिफोर्निया के एक आलीशान होटल में एक प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी में एक दूसरे का साथ निभाने की कसमें खाईं.

वर्कफ्रंट पर क्या है अपडेट ?

नरगिस हाल ही में साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउसफुल 5 में नजर आई थीं. तरुण मनसुखानी के डायरेक्शन में बनी इस कॉमेडी-थ्रिलर में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, संजय दत्त, फरदीन खान, श्रेयस तलपड़े, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, डिनो मोरिया, जैकलीन फर्नांडीज, चित्रांगदा सिंह, सोनम बाजवा, सौंदर्या शर्मा, चंकी पांडे, निकितिन धीर और जॉनी लीवर भी लीड रोल में थे. ₹250 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर ₹288.58 करोड़ की कमाई की.

