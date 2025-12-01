65 साल के इस एक्टर की फिल्म ने धुरंधर को धोया, एक टिकट बिकी इतने लाख में, कीमत जान रणवीर सिंह भी होंगे हैरान

रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मुंबई के एक सिनेमाघर में धुरंधर की एक टिकट की कीमत 2000 रुपये है. लेकिन 65 साल के एक एक्टर ने रणवीर सिंह को पीछे छोड़ दिया है. इस एक्टर का नाम नंदमुरी बालकृष्ण है. तेलुगु सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की आने वाली फिल्म अखंड 2: तांडवम को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. ये क्रेज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी छाया हुआ है. खासतौर से जर्मन फैन्स के बीच.

ये भी पढ़ें: माधुरी दीक्षित ने तोड़ी अपनी इमेज, पहली बार इतना डार्क किरदार

अखंड 2: तांडवम के टिकट की हुई नीलामी

जर्मनी में आयोजित एक खास इवेंट में फिल्म का पहला टिकट नीलामी के जरिए बेचा गया, और हैरानी की बात ये रही कि ये टिकट पूरे 1 लाख रुपये में बिक गया. ये नीलामी तारका रामा एंटरटेनमेंट्स ने आयोजित की, जो जर्मनी में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. चलिए जानते हैं कौन है इतना महंगा टिकट खरीदने वाला नंदमुरी का डाई हार्ड फैन.

जर्मनी में फैन का जज्बा

ये फैन हैं राजशेखर परनापल्ली. जिन्होंने टिकट खरीदने के बाद अपनी खुशी जताते हुए कहा कि भले ही वो भारत से दूर रहते हैं. लेकिन बालकृष्ण के आज भी बड़े फैन हैं. उन्होंने कहा कि वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन हमेशा बालैया का फैन रहेंगे. उनकी फिल्में देखकर विदेश में अपने गांव वाली संस्कृति का एहसास होता है. उन्होंने बताया कि जब वो आनंदापुरम में रहते थे. तब वहां कटआउट और बैनर लगाकर फिल्में सेलिब्रेट करते थे. और अब यहां भी वही खुशी महसूस कर रहे हैं. ये नीलामी जर्मनी में तेलुगु फिल्मों के इतिहास में सबसे खास मानी जा रही है. क्योंकि इतनी बड़ी राशि में टिकट पहले कभी नहीं बिके थे.

दर्शकों में बढ़ी उम्मीदें, धमाकेदार सीक्वल की तैयारी

अखंड 2 का निर्देशन बोयापती श्रीनु ने किया है. ये 2021 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर अखंड का सीक्वल है. फिल्म में बालकृष्ण दो किरदार निभा रहे हैं, अखंड (एक अघोरा) और मुरली कृष्णा (एक समाजसेवी), जो जन्म के समय अलग हो जाते हैं.फिल्म में सम्युक्ता, आधी पिनिसेट्टी और हर्शाली मल्होत्रा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.पहली किश्त ने दुनिया भर में 117 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है. और टिकट नीलामी की खबर ने इसके लिए एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ा दिया है.