इमरान हाशमी ने रिलीज के 36 दिन बाद भी नहीं देखी धुरंधर, बोले- बहुत अच्छी फिल्म है

एक्टर इमरान हाशमी बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं, जिन्होंने सीरियल किसर का टैग अपने नाम किया है. वहीं उन्होंने आदित्य धर की धुरंधर की सक्सेस के बारे में इंडिया टुडे से बात की. उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की घटिया मानसिकता के बारे में बताया और कहा कि कैसे लोग फिल्मों को नीचा दिखाते हैं. इतना ही नहीं उन्होंने धुरंधर के रन टाइम, जो लगभग 4 घंटे का है. उसे लोग आज भी थियेटर में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. इमरान ने कहा, जब भी एक फिल्म एक अच्छा बिजनेस करती है तो पहले आप बहुत खुश होते हैं. हालांकि एक घटिया मानसिकता इंडस्ट्री में हैं. लोग फिल्मों को नीचा दिखाना चाहते हैं. लेकिन मेरा मानना है कि अगर कुछ अच्छा होता है तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि सच में जब ज्यादा फिल्में अच्छा करती हैं तो यह इंडस्ट्री के लिए होता है और कैश आता है. यह सबकी मदद करता है. तो इसलिए यह घटिया मानसिकता नहीं होनी चाहिए.

धुरंधर की सक्सेस पर इमरान हाशमी ने कही ये बात

धुरंधर की सक्सेस और मार्केटिंग की तारीफ करते हुए इमरान हाशमी ने कहा, लेकिन यह मेकर्स के लिए अच्छा है. मुझे लगता है यह बहुत अच्छी फिल्म है. फिल्म की मार्केटिंग. जैसे हुई है. मैंने फिल्म नहीं देखी. लेकिन जब यह दो पार्ट में हो तो यह हिम्मत की बात है. और फिल्म लगभग साढ़े तीन घंटे की है. लेकिन वह ऐसा बिजनेस कर रही है. मैं किसी से अभी कह रहा हूं कि सिनेमा का एक्सपीरियंस 4 घंटे का है. लेकिन लोग जा रहे हैं और 12 बजे के शोज और यहां तक की सुबह के शोज भी देख रहे हैं. और यह सिनेमा का पॉवर है और यह वर्ड ऑफ माउथ है. यह आग की तरह फैला है.

धुरंधर के बारे में

धुरंधर ने हिंदी भाषा में कमाई का रिकॉर्ड लिख दिया है. यह सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म बन गई है. फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन अहम रोल में हैं. फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया जाना है. वहीं धुरंधर का सीक्वल 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगा.