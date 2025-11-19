विज्ञापन

नाना पाटेकर के बेटे में दिखती है धर्मेंद्र की झलक, पर्सनैलिटी बनाई है दमदार, लोग बोले- शाहरुख के बाद इनका नंबर है

नाना पाटेकर न सिर्फ बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं, बल्कि एक राइटर और फिल्म निर्माता भी हैं. उनकी एक्टिंग की शैली और डायलॉग डिलीवरी की खासियत उन्हें दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाती है.

नाना पाटेकर के बेटे मल्हार की फोटो वायरल
नई दिल्ली:

मल्हार ने मुंबई के सरस्वती मंदिर हाई स्कूल से पढ़ाई की और कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया. बचपन से ही उन्हें फिल्मों में काम करने का शौक था. शुरू में वह प्रकाश झा की फिल्म में काम करने वाले थे, लेकिन नाना और प्रकाश झा के बीच मतभेद के कारण उन्हें उस प्रोजेक्ट से हटना पड़ा. इसके बाद मल्हार ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की फिल्म द अटैक ऑफ 26/11 में काम किया. फिल्मों का अनुभव और सीखने की चाह उन्हें इंडस्ट्री में मजबूत बना रही है.

आज मल्हार का अपना प्रोडक्शन हाउस है, जिसका नाम उन्होंने अपने पिता नाना पाटेकर के नाम पर रखा है: नाना साहब प्रोडक्शन हाउस. निजी जीवन में नाना और नीलाकांती पाटेकर तलाकशुदा नहीं हैं, लेकिन काफी समय से अलग रह रहे हैं. मल्हार अपनी मां के ज्यादा करीब हैं. उनके बड़े भाई की मृत्यु से नाना को गहरा सदमा लगा था, लेकिन मल्हार के जन्म के बाद परिवार में खुशियों की वापसी हुई. मल्हार अपने पिता की सादगी, अनुशासन और फिल्मों के प्रति जुनून को आगे बढ़ा रहे हैं.

