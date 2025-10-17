विज्ञापन

परदे पर जब ये एक्टर बने जीजा-साला तो बॉक्स ऑफिस पर खूब बरसे नोट, सलमान ने तो जीजा के लिए लगाई थी जान की बाजी

एक-दूसरे को चिढ़ाना हो या मुसीबतों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, जिजा-साला का रिश्ता हमेशा से हंसी-मजाक का खजाना रहा है. बॉलीवुड और टीवी ने हमें कुछ ऐसे यादगार जोड़ियां दिए हैं.

पर्दे पर धूम मचा चुके हैं ये हैं मशहूर जीजा-साला
एक-दूसरे को चिढ़ाना हो या मुसीबतों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, जिजा-साला का रिश्ता हमेशा से हंसी-मजाक का खजाना रहा है. बॉलीवुड और टीवी ने हमें कुछ ऐसे यादगार जोड़ियां दिए हैं, जिन्होंने इस प्यार-नफरत भरे रिश्ते को ड्रामा, पागलपन और दिल छूने वाली बातों से सजाया है. आइए देखें उन सबसे मशहूर (और हंसाने वाली) जिजा-साला की जोड़ियों को, जिन्होंने पीढ़ियों को हंसाया साथ ही एक नई जोड़ी जो इस परंपरा को आगे बढ़ाने को तैयार है!

1. तारक मेहता का उल्टा चश्मा – जेठालाल और सुंदर

जब भी सुंदर आता है, जेठालाल का बीपी हवा में उड़ जाता है. एक फ्री का शौकीन, दूसरा हमेशा परेशान. उनकी लगातार झगड़े वाली बातें शो का जादू हैं, क्योंकि जिजा को अपने साले की चालाकियों में फंसते देखना किसे अच्छा नहीं लगता?
कहां देखें: सोनी लिव

2. वेलकम – अक्षय कुमार, अनिल कपूर और नाना पाटेकर

जब अक्षय का सीधा-सादा जिजा उदय भाई और मजनू भाई जैसे गुंडे साले की दुनिया में कदम रखता है, तो बवाल का नया मतलब बन जाता है. बंदूकों, गुंडों और जोरदार हंसी के बीच इस तिकड़ी ने यादगार डायलॉग और शानदार टाइमिंग दी. ‘वेलकम' सिर्फ फिल्म नहीं, परिवार के उलझे रिश्तों की मिसाल थी.
कहां देखें: अमेजन प्राइम

3. खिचड़ी – प्रफुल और हिमांशु

दिमाग? जरूरी नहीं. हंसी? अनलिमिटेड. प्रफुल और हिमांशु ने जिजा-साला का केमिस्ट्री बकवास वाली सोने जैसी बनाई. उनकी उलझी बातें और बेवकूफी भरी योजनाएं ‘खिचड़ी' को कल्ट फेवरेट बना दिया. जब ये दोनों मिलते, तर्क भाग जाता और कॉमेडी राज करती.
कहां देखें: जियो सिनेमा/डिज्नी+ हॉटस्टार

4. बंधन – सलमान खान और जैकी श्रॉफ

हर जिजा-साला जोड़ी मजाक पर नहीं चलती. ‘बंधन' में सलमान और जैकी ने वफादारी, परिवार और अटूट मोहब्बत से इस रिश्ते को भावुक रंग दिया. एक दुर्लभ इमोशनल नजरिया, जो आज भी दिल को छूता है.
कहां देखें: अमेजन प्राइम

5. जिजा साला जिजा – तुषार साधु और कुशल मिस्त्री 

मिलिए अगली मशहूर जिजा-साला जोड़ी से! विपुल शर्मा के निर्देशन में बनी ‘जिजा साला जिजा' में तुषार साधु जिज्ञासु साले बने हैं, कुशल मिस्त्री गुस्सैल जिजू के रोल में और रागी जानी जिजू के जिजू के किरदार में एक और मजेदार मोड़ लाते हैं.

