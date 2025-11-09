शिवानी सिंह का गाना 'पिया बहरा ना जाईं जी' हुआ रिलीज, माही श्रीवास्तव की एक्टिंग ने जीता फैंस का दिल 

भोजपुरी की बेस्ट अवार्ड जीतने वाली अदाकारा माही श्रीवास्तव भोजपुरी फिल्मों और गानों में मोहक अदा से करोड़ो दिलों पर राज कर रही हैं. वह जब भी कोई गाना लेकर अपने फैंस एवं आडियंस से रूबरू होती हैं तो सबकी धड़कने तेज हो जाती हैं. उनकी अदायगी और रूप सौंदर्य देखकर लोगों में चार सौ चालीस वोल्ट के करंट का एहसास होता है. ऐसे में अदाकारा माही श्रीवास्तव संगीतप्रेमियों के मनोरंजन के लिए बहुत प्यारा भोजपुरी लोकगीत 'पिया बहरा ना जाईं जी' लेकर आई हैं, जिसमें वह दिलकश अदा से सबका दिल लुभा रही हैं. इस गाने को मधुर आवाज में फेमस सिंगर शिवानी सिंह ने गाया है. उनकी सुरीली स्वर श्रोताओं के कानों मिसिरी से घोल रही है. यह लोकगीत वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. इस गाने के वीडियो में माही श्रीवास्तव इंडियन लुक बला की खूबसूरत लग रही हैं. वह लोगों पर कातिल अदा से बिजली गिरा रही हैं.

इस गाने के वीडियो में दिखाया गया है कि एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव को जब पता चलता है कि उनका पति बाहर पैसा कमाने के लिए जाने वाला है तो उसे वह अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती है. इसलिए वह अपने पति को समझाते हुए कहती हैं कि...'धइला जे बहियां छोड़इहा नजे सइयां, महला ना चाही हमरा नीक बा मड़इया, बट बट सोही रउवा घरवे में रहीं, संगे संगे जिनगी बिताईं जी, घरहीं कमाईंअउरी घरहीं खाईं जी, पिया बहरा ना जाईं जी...'

वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स प्रस्तुत लोकगीत 'पिया बहरा ना जाईं जी' के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं. इस गीत को सिंगर शिवानी सिंह ने मधुर आवाज में गाया है. इसके वीडियो में एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव ने कयामत ढा दिया है. इस गाने को अनमोल भाट, बीरू राज ने लिखा है, जबकि संगीतकार गौरव विशाल सिंह, रौशन प्रताप ने मधुर संगीत दिया है. वीडियो डायरेक्टर सुनील बाबा, डीओपी रंजन, कोरियोग्राफर रौनक शाह, एडिटर आलोक गुप्ता हैं. डीआई रोहित सिंह ने किया है. इस गाने का ऑल राइट वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के पास है.

इस गाने को लेकर माही श्रीवास्तव ने कहा कि 'इस सांग को बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है. इस गाने सिचुएशन बहुत प्यारा है, जोकि घर घर की कहानी पर आधारित है. वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स म्यूजिक कंपनी के एमडी रत्नाकर कुमार सर बहुत बड़े कला और संगीत प्रेमी हैं, इसीलिए वे हमेशा नये-नये कॉन्सेप्ट पर फ़िल्म और गाने बनाते हैं. इस गाने को ऑडियंस भरपूर प्यार दे रहे हैं. इसके लिए मैं सभी श्रोताओं और दर्शकों को तहेदिल से धन्यवाद देती हूं.'