मुकुल देव आखिरी बार इस फिल्म में आएंगे नजर, विंदु दारा सिंह ने बताया एक्टर के अंतिम दिनों का सच

बॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आई है. टीवी और फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाले एक्टर मुकुल देव (Mukul Dev) अब इस दुनिया में नहीं रहे. 23 मई को उन्होंने 54 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. उनकी मौत ने इंडस्ट्री में शोक की लहर फैला दी है. खास बात यह है कि मुकुल देव (Mukul Dev Death) अपनी आखिरी फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2' की रिलीज से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए.

बीमार चल रहे थे मुकुल देव

सूत्रों के मुताबिक, मुकुल देव पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे. हालांकि, उनकी मौत की असली वजह अब तक सामने नहीं आई है. वे अजय देवगन और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2' में एक अहम किरदार निभा रहे थे, जो 25 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाली है.

सन ऑफ सरदार 2 है आखिरी फिल्म

गौरतलब है कि मुकुल देव ने 2012 में आई फिल्म ‘सन ऑफ सरदार' में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस सीक्वल में वो अपनी भूमिका दोहराने वाले थे. उनके को-स्टार विंदू दारा सिंह ने खुलासा किया कि मुकुल पिछले कुछ समय से काफी अलग और डिप्रेस्ड लग रहे थे. वे न तो शूटिंग पर आ रहे थे, और न ही टीम के कॉल्स का जवाब दे रहे थे.

Rest in peace my brother #MukulDev ! The time spent with you will always be cherished and #SonOfSardaar2 will be your swansong where you will spread joy and happiness to the viewers and make them fall down laughing ! pic.twitter.com/oyj4j7kqGU