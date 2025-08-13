'वो मर्दाना दिखती हैं, मैं उनसे बेहतर...', मृणाल ठाकुर ने उड़ाया इस टॉप एक्ट्रेस का मजाक, पुराना वीडियो वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर विवादों में घिर गई हैं. दरअसल, उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया. इस वीडियो में मृणाल एक्ट्रेस बिपाशा बसु को लेकर बात कर रही हैं. मृणाल को इस वायरल क्लिप को लेकर कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने वीडियो में कथित तौर पर बिपाशा बसु की बॉडी शेमिंग की है मृणाल ने कहा, "मैं बिपाशा से बेहतर हूं". ऐसा माना जा रहा है कि अभिनेत्री बिपाशा बसु को उनके रूप-रंग के लिए बॉडी शेमिंग कर रही हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने बिपाशा को 'मर्दाना' बताया.

‘जाओ बिपाशा से शादी कर लो'

यह वीडियो उनके शुरुआती टेलीविजन दिनों का है, जब उन्होंने जी टीवी के शो कुमकुम भाग्य में काम किया था. मृणाल अपने को-स्टार अर्जित तनेजा से बातें करती नजर आ रही हैं. जब अर्जित ने मृणाल से कहा कि वह बिपाशा को अपना आदर्श मानते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, "क्या तुम ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो जो मर्दाना हो और जिसके शरीर पर मांसपेशियां हों?" उन्होंने आगे कहा, "जाओ बिपाशा से शादी कर लो". इसके बाद मृणाल ने खुद की तुलना बिपाशा से की और खुद को उनसे बेहतर बताया. उन्होंने कहा, "सुनो, मैं बिपाशा से कहीं बेहतर हूं".

Log apne downfall ka reason khud hi bante hai ???? pic.twitter.com/2Pl5eugKLx — Introvert //????????‍♂️ (@introvert_hu_ji) August 12, 2025

बिपाशा ने दिया ट्रोलर्स को जवाब

हालांकि, मृणाल ने अभी तक वायरल वीडियो पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. इस बीच बिपाशा बसु ने हाल ही में पोस्ट-पार्टम वेट गेन को लेकर बॉडी शेमिंग ट्रोल्स की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने बच्चे की डिलीवरी के बाद महिलाओं पर पड़ने वाले अनुचित अपेक्षाओं और दबावों की ओर इशारा किया. बिपाशा ने उम्मीद जताई कि मानवता हमेशा उथली और निम्न स्तर की नहीं रहेगी, और लोग इस बात को लेकर महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगे और उनकी तारीफ करेंगे कि वह हर दिन एक साथ कितनी भूमिकाएं निभाती हैं.

उन्होंने कहा कि वह एक अति-आत्मविश्वासी महिला हैं, जिसके पास एक प्यार करने वाला, प्रोग्रेसिव पार्टनर और परिवार है. उन्होंने आगे कहा कि मीम्स और ट्रोल्स ने कभी उन्हें परिभाषित नहीं किया है या उन्हें आकार नहीं दिया है. हालांकि, उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार महिलाओं के प्रति एक बेहद परेशान करने वाले सामाजिक रवैये को दर्शाता है, और कहा कि उनकी जगह कोई और महिला इस तरह के रवैये से गहराई से प्रभावित और आहत हो सकती है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो मृणाल हाल ही में रिलीज हुई 'सन ऑफ सरदार 2' में नजर आईं, जिसमें अजय देवगन, रवि किशन और कुब्रा सैत भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.