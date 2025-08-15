विज्ञापन

बिपाशा बासु को कहा मर्दाना दिखती है वो... वायरल हुआ पुराना वीडियो तो मृणाल ठाकुर मांगी माफी, बोलीं- तब मुझे...

पिछले कुछ दिनों से बिपाशा बासु पर किए कमेंट पर मृणाल ठाकुर ट्रोल हो रही हैं, जिस पर अब उन्होंने रिएक्शन दिया है. 

Read Time: 2 mins
Share
बिपाशा बासु को कहा मर्दाना दिखती है वो... वायरल हुआ पुराना वीडियो तो मृणाल ठाकुर मांगी माफी, बोलीं- तब मुझे...
बिपाशा पर कमेंट पर फंसी मृणाल ठाकुर तो मांगी माफी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर अब जाना माना नाम बन गई हैं. वहीं हाल ही में उनकी अजय देवगन के साथ फिल्म सन ऑफ सरदार 2 रिलीज हुई. जबकि उनका नाम हाल ही में एक्टर धनुष के साथ भी जुड़ा. लेकिन इन सब के बीच जिस चीज के लिए वह ट्रोल हो रही हैं वह बिपाशा बसु पर किए कमेंट का एक पुराना वीडियो है. दरअसल, कुमकुम भाग्य के सेट पर दिए एक इंटरव्यू में वह अपने को स्टार से कहती हैं, तुम मसल्स वाली लड़की से शादी करना चाहते हो. तो जाओ बिपाशा से शादी कर लो. जाओ जाओ. सुनो मैं बिपाशा से कई बेहतर हूं.

इस वीडियो के कारण मृणाल ठाकुर को खूब ट्रोल होना पड़ रहा है. लेकिन अब एक्ट्रेस ने इस पुराने वीडियो पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "19 साल की उम्र में, टीनएजर में मैंने कई बेतुकी बातें कहीं. मुझे हमेशा अपनी आवाज का वजन समझ नहीं आता था या यह भी नहीं पता था कि मजाक में भी शब्द कितना दुख पहुंचा सकते हैं. लेकिन ऐसा हुआ और इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है.

Latest and Breaking News on NDTV

आगे उन्होंने लिखा, मेरा इरादा कभी किसी को बॉडी शेम करने का नहीं था. यह एक इंटरव्यू में मजाक था, जो हद से ज़्यादा हो गया. लेकिन मैं समझती हूं कि यह कैसे हुआ, और काश मैंने अपने शब्दों को अलग तरह से चुना होता. समय के साथ, मैं यह समझने लगी हूं कि सुंदरता हर रूप में होती है, और अब मैं इसी चीजं को सचमुच महत्व देती हूं."

गौरतलब है कि मृणाल ठाकुर कई टीवी शोज में काम कर चुकी हैं. जबकि कुमकुम भाग्य में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था. हालांकि बॉलीवुड में पहचान बनाने के लिए उन्होंने शो को छोड़ दिया था.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mrunal Thakur, Mrunal Thakur Apologises , Bipasha Basu, Mrunal Thakur Apology, Bipasha Basu Troll Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com