मौनी रॉय ने सेक्सुअलिटी पर उड़ रही अफवाहों का दिया करारा जवाब, बोलीं- 'मैं गे नहीं हूं'

टीवी और बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री मौनी रॉय इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. सूरज नांबियार से अलग होने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर उनके बारे में कई तरह की चर्चाएं होती रहीं. कुछ लोगों ने उनकी निजी पसंद और रिश्तों को लेकर अटकलें लगाईं, तो कुछ ने उनकी सोशल मीडिया पोस्ट्स को आधार बनाकर अलग-अलग दावे किए. अब इन सभी अफवाहों पर मौनी रॉय ने खुलकर अपनी बात रखी है. क्या कहा है मौनी ने, चलिए जानते हैं.
सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर फैली अफवाहों पर बोलीं मौनी
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मौनी रॉय से पूछा गया कि उनके बारे में सबसे अजीब या बड़ी अफवाह कौन-सी रही है. इस सवाल का जवाब देते हुए अभिनेत्री ने बिना झिझक कहा कि उन्होंने कई बार यह सुना है कि लोग उन्हें गे बताते हैं. मौनी ने साफ शब्दों में कहा कि यह सिर्फ एक अफवाह है और इसका उनकी वास्तविक जिंदगी से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर लोगों ने अक्सर उनकी महिला दोस्तों के साथ तस्वीरों को देखकर गलत निष्कर्ष निकाले. हालांकि, उन्होंने इन बातों को कभी ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन अब उन्होंने इस टॉपिक पर अपनी बात रख दी है.
मुश्किल दौर में दोस्तों ने दिया पूरा साथ
अभिनेत्री ने अपनी मैरिड लाइफ में आए उतार-चढ़ाव और अलगाव के समय को भी याद किया. मौनी ने बताया कि जब उनकी जिंदगी कठिन दौर से गुजर रही थी, तब उनके परिवार और करीबी दोस्तों ने उन्हें संभाला. उन्होंने कहा कि वह खुद को भाग्यशाली मानती हैं कि उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहते हैं. खासतौर पर उनकी महिला मित्रों ने उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई. मौनी के मुताबिक, सच्चे दोस्त जीवन के सबसे बड़े सहारे होते हैं और मुश्किल समय में उनका महत्व और भी बढ़ जाता है.
‘मेरी गर्लफ्रेंड्स बेस्ट हैं, लेकिन मैं गे नहीं हूं'
मौनी रॉय ने अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ खास बॉन्डिंग का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी जिंदगी में हमेशा स्ट्रांग और हेल्पिंग फ्रेंड्स रही हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाएं हर किसी की जिंदगी में होनी चाहिए जो अच्छे और बुरे दोनों समय में आपका हौसला बढ़ाएं. इसी दौरान उन्होंने मुस्कुराते हुए स्पष्ट किया कि उनकी दोस्तों के साथ नजदीकी को देखकर लोग चाहे जो सोचें, लेकिन वह गे नहीं हैं. अभिनेत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती को गलत नजरिए से देखना सही नहीं है. गौरतलब है कि मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने साल 2022 में शादी की थी. करीब चार साल साथ रहने के बाद दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया.
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