मां करती है दूसरों के घरों में काम और पिता मजदूर, बेटी ने एक गाने से Youtube पर मचाई धूम- वीडियो 69 लाख के पार

परमजीत का वीडियो मनीष सिसोदिया ने अपने एक्स पेज पर शेयर किया. ये वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने परम के बारे में बताया और उनकी खासियत भी बताई.

यूट्यूब पर जनता का दिल जीत रहीं परमजीत
नई दिल्ली:

टैलेंट किसी चीज का मोहताज नहीं होता. अगर इंसान में दम हो तो वो बहुत ही सादे और नैचुरल से अपने अंदाज में केवल टैलेंट के दम पर चमक सकता है और ये सच कर दिखाया पंजाब की परमजीत कौर ने. परम पंजाब के मोगा नाम के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं उनका गांव भले ही छोटा हो और उनके पास हाईफाई स्टूडियो वाली फैसिलिटी ना हो लेकिन उन्होंने अपनी सिंगिंग के दम पर लोगों का ध्यान खींचा और यूट्यूब पर धमाल मचा रही हैं.

परमजीत का वीडियो मनीष सिसोदिया ने अपने एक्स पेज पर शेयर किया. ये वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने परम के बारे में बताया और लिखा, मोगा के छोटे से गांव से निकली परमजीत कौर ने बिना मेकअप, बिना तामझाम अपने सुरों से तूफान खड़ा कर दिया. मां घरों में काम करती हैं, पिता मजदूरी करते हैं-लेकिन उनकी बेटी ने साबित कर दिया कि असली टैलेंट को किसी सहारे की जरूरत नहीं. 

इस वीडियो को के साथ मनीष सिसोदिया ने उनके गाने का यूट्यूब लिंक भी शेयर किया. इस गाने के 12 दिन में करीब 7 मिलियन व्यू मिल चुके हैं. इस गाने का कमाल देखिए इसे परम ने लिखा और उन्होंने ही कम्पोज कर इसे गाया भी है. वहीं वीडियो की बात करें तो ये बहुत ही बेसिक तरीके से शूट किया गया है. ऐसा लग रहा है कि लोकेशन भी सारी असल हैं और उनके आसपास उनके आसपास के लोग ही नजर आ रहे हैं. सेटअप चाहे जैसा भी हो गाने में परम का स्वैग कमाल का है और वो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
 

