माही श्रीवास्तव और खुशी कक्कड़ का  नया गाना रिलीज, 'रंगदार बाटे हो' मिला फैंस का प्यार

भोजपुरी सिने जगत की बेस्ट एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव हमेशा वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स म्यूजिक कंपनी से एक से बढ़कर एक हिट गाने देती रहती हैं और करोड़ों दिलों पर राज कर रही हैं. ऐसे में माही श्रीवास्तव एक नए लोकगीत 'रंगदार बाटे हो' में रंगदारी का स्वाद दिखाते हुए फुल टू धमाल और मस्ती के साथ नजर आ रही हैं. इसके साथ ही साथ वो नारी शक्ति का जौहर भी दिख रही हैं. इस गाने को अपनी मधुर आवाज में पॉपुलर सिंगर खुशी कक्कड़ ने गाया है. यह गाना बहुत ही मधुर और कर्णप्रिय बनाया गया है. इस गीत को देखकर लोगों का मानना है कि ये लोकगीत काफी वायरल होने वाला है. यह वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी म्यूजिक कंपनी के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है.

इस गाने का वीडियो सॉन्ग काफी अलग हटकर बनाया गया है. इसका फिल्मांकन देखते ही बन रहा है.