मोहनलाल को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने की घोषणा

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. चार दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है. मोहनलाल न सिर्फ मलयालम बल्कि तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जादू बिखेर चुके हैं. उन्हें पांच बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे सम्मान भी मिल चुके हैं. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. यह भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है.

On the recommendation of the Dadasaheb Phalke Award Selection Committee, the Government of India is pleased to announce that Shri. Mohanlal will be conferred the prestigious Dadasaheb Phalke Award 2023.



Mohanlal's remarkable cinematic journey inspires generations! 🌟



The… pic.twitter.com/n1L9t5WQuP — Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) September 20, 2025

मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, “दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर भारत सरकार यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता महसूस कर रही है कि श्री मोहनलाल को वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. मोहनलाल की अद्भुत सिनेमाई यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है. यह महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता भारतीय सिनेमा में अपने ऐतिहासिक योगदान के लिए सम्मानित हो रहे हैं. उनकी प्रतिभा, बहुमुखी अभिनय क्षमता और कठिन परिश्रम ने भारतीय फिल्म इतिहास में स्वर्णिम मानक स्थापित किया है.”

पिछले साल मिथुन चक्रवर्ती को मिला था ये सम्मान

इस पुरस्कार को मोहनलाल को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 23 सितंबर, 2025 को प्रदान किया जाएगा. इससे पहले, पिछले वर्ष मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. मोहनलाल को यह सम्मान मिलना न सिर्फ मलयालम सिनेमा के लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे भारतीय फिल्म जगत के लिए भी ऐतिहासिक पल है.

