एक 73 का दूसरा 64 का, बॉलीवुड सुपरस्टार्स ने इनकी फिल्मों को कॉपी कर चमकाया करियर, अब दोनों करने जा रहे हैं स्क्रीन पर मुक्का-लात

किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में दो दिग्गज स्टार्स का एक ही फिल्म में काम करना आसान नहीं होता. उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है. हो सकता है उन दो दिग्गजों के बीच ईगो क्लैश हो चुके हों. कभी क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से दो दिग्गज आपस में काम नहीं कर पाते. और कभी बजट बड़ी समस्या बन जाता है. क्योंकि इतना रिस्क कोई प्रोड्यूसर नहीं ले पाता कि अगर फिल्म नहीं चली तो फिर कैसे दोनों सितारों की फीस वसूल की जाएगी. ये एक बड़ा सवाल होता है. लेकिन अब दो सितारों ने एक होकर फैन्स को बड़ा सरप्राइज देने का फैसला किया है. ये दो दिग्गज बहुत जल्द एक साथ एक ही फिल्म में काम करते दिखने वाले हैं.

कौन हैं ये दो सितारे

ये दो सितारे हैं मम्मूटी और मोहनलाल. दोनों ही मलयालम सिनेमा का बहुत बड़ा नाम है. खास बात ये है कि दोनों की फिल्मों की कई रीमेक बन चुकी है. और, उससे दूसरे स्टार्स का करियर संवर चुका है. अकेले मोहनलाल ही ऐसे कलाकार हैं जिनकी 14 फिल्मों के रीमेक बने हैं और उसमें बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स काम कर चुके हैं. लेकिन ये दोनों सितारे लंबे समय से साथ नहीं दिखे. बीच में ऐसा समय था जब दोनों के बीच ईगो क्लेश की खबरें आती थीं. लेकिन अब दोनों स्टार्स ने उन खबरों को दरकिनार कर साथ आने का फैसला लिया है.

