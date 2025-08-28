इस एक्टर की कभी कम नहीं हुई फैन फॉलोइंग, 4 साल में दी 48 फ्लॉप, फिर भी कहलाता है सुपरस्टार- पता है नाम

हिंदी सिनेमा हर साल कई कलाकार आते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं. यह सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है. हालांकि कुछ चुनिंदा कलाकार ही होते हैं जो अपनी शिखर पर पहुंचते हैं. आज हम आपको बॉलीवुड के ऐसे कलाकार के बारे में बनाते जा रहे हैं जिसने करियर में कई फ्लॉप फिल्में दी हैं. लेकिन फिर भी उसकी गिनती बड़े एक्टर्स में होती है. इस एक्टर का नाम मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें 'डिस्को डांसर' के नाम से जाना जाता है, ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दीं. उनकी पहली फिल्म 'मृग्या' (1976) ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया.

1980 के दशक में उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती थीं, खासकर 1982 में आई 'डिस्को डांसर' ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया. लेकिन उनके करियर में एक ऐसा दौर भी आया, जब उन्हें हिट फिल्म के लिए तरसना पड़ा. 1997 से 2000 तक मिथुन चक्रवर्ती का करियर मुश्किल दौर से गुजर रहा था. इस दौरान उन्होंने चार साल में 50 फिल्में कीं, लेकिन केवल दो ही हिट रहीं. 1997 में उनकी आठ, 1998 में 17, 1999 में 14 और 2000 में 11 फिल्में आईं, पर सिर्फ 'शपथ' (1997) और 'चंडाल' (1998) ही सफल रहीं. इन 50 फिल्मों का कुल कलेक्शन 71.12 करोड़ रुपये रहा. 'शपथ' ने 4.95 करोड़ और 'चंडाल' ने 3.59 करोड़ की कमाई की.

1997 में 'लोहा' (2.3 करोड़), 'कालिया' (2.74 करोड़) और 'दादागिरी' (2.66 करोड़) ने ठीक-ठाक कमाई की. 1998 में 'शेर-ए-हिंदुस्तान' (3.18 करोड़), 'गुंडा' (2.14 करोड़), 'मिलिट्री राज' (2.56 करोड़) और 'यमराज' (2.84 करोड़) कुछ उल्लेखनीय फिल्में रहीं. 1999 में 'शेरा' ने 2.62 करोड़ कमाए, लेकिन 'गंगा की कसम' और 'आग ही आग' जैसी फिल्में नोटिस नहीं हुईं. साल 2000 में 'सुल्तान' (1.38 करोड़) को छोड़कर 'ज्वालामुखी', 'बिल्ला नंबर 786' और 'आज का रावण' जैसी फिल्में फ्लॉप रहीं. इस बुरे दौर के बावजूद मिथुन ने हार नहीं मानी और बाद में फिर से सफलता हासिल की. उनकी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें हमेशा दर्शकों का प्यार दिलाया.