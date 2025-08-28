विज्ञापन

हर दिन पाव भर देसी घी पीते थे रामायण के हनुमान दारा सिंह, जानें कितनी थी रुस्तम-ए-हिंद की एक दिन की पूरी खुराक

दारा सिंह ने रामानंद सागर की रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था और हर जगह छा गए थे. उन्हें बचपन से ही कुश्ती का शौक था. उन्होंने पहलवानी में तो नाम कमाया ही साथ ही फिल्मों में भी काम किया.

नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा में अगर कोई शख्स जो अपनी पहलवानी और एक्टिंग के लिए जाना जाता है को वो कोई और नहीं बल्कि दारा सिंह हैं. दारा सिंह ने रामानंद सागर की रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था और हर जगह छा गए थे. उन्हें बचपन से ही कुश्ती का शौक था. उन्होंने पहलवानी में तो नाम कमाया ही साथ ही फिल्मों में भी काम किया. उनकी डेब्यू फिल्म संगदिल थी. उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया. पहलवानी करने की वजह से दारा सिंह की डाइट बहुत तगड़ी थी. वो देसी घी ऐसे ही पी जाते थे. अगर आप दारा सिंह की डाइट सुन लेंगे तो चौंक जाएंगे. आइए आपको उनकी डाइट के बारे में बताते हैं.

कितनी थी दारा सिंह की खुराक
दारा सिंह ने खुद अपनी डाइट का खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि वो एक दिन में 100 ग्राम शुद्ध घी, 2 किलो दूध, 100 ग्राम बादाम की ठंडाई, दो मुर्गे या आधा किलो बकरे का गोश्त, 100 ग्राम आंवले, सेब या गाजर का मुरब्बा खाते थे. इसके अलावा वो 10 चांदी के वर्क और 200 ग्राम मौसमी फल खाते थे. रोटी की बात करें तो चार रोटी दो टाइम, एक वक्त सब्जी और एक वक्त गोश्त खाते थे.

दारा सिंह की फिल्मों की बात करें तो वो वीर भीमसेन, गुनाहों के रास्ते और मेरा नाम जोकर में नजर आए थे. वो आखिरी बार फिल्म जब वी मेट में नजर आए थे. इस फिल्म में करीना कपूर और शाहिद कपूर लीड रोल में थे. दारा सिंह ने करीना कपूर के दादाजी का किरदार निभाया था. दारा सिंह 12 जुलाई 2012 को इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे. मगर आज भी जब भी रामायण की बात होती है तो दारा सिंह का नाम हनुमान के लिए हमेशा याद किया जाता है. हनुमान के किरदार के बाद लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे थे.

