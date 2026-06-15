मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी की हुई सगाई, जानें कौन हैं एक्टर के होने वाले दामाद माइल्स मैंटजारिस ?

Dishani Chakraborty Myles Mantzaris Engagement: मशहूर एक्टर और नेता मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती की सगाई उनके बॉयफ्रेंड माइल्स मैंटजारिस से हो गई है और वे 6 दिसंबर 2026 को शादी करेंगी. इंस्टाग्राम बायो के अनुसार माइल्स एक स्टेडीकैम ऑपरेटर और कलरलिस्ट हैं. दिशानी ने एक जॉइंट पोस्ट में प्रपोजल के समय की कई तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में माइल्स घुटनों के बल बैठकर दिशानी को प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं.

मिथुन की गोद ली हुई बेटी हैं दिशानी

एक और तस्वीर में 'डिस्को डांसर' स्टार की बेटी अपनी उंगली में बड़ी सी अंगूठी दिखाती हुई नजर आईं. आखिरी तस्वीर में कपल एक-दूसरे को प्यार से किस करते हुए दिख रहा है. कैप्शन में दिशानी ने लिखा, "6.12.2026 … हमेशा साथ रहने का सबसे आसान फैसला." इस पोस्ट को एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने भी लाइक किया है. दिशानी मिथुन की गोद ली हुई बेटी हैं. मिथुन की शादी एक्ट्रेस योगिता बाली से हुई है. उनकी पहली शादी 1979 में एक्ट्रेस हेलेना ल्यूक से हुई थी. चार महीने बाद दोनों अलग हो गए और तलाक के लिए अर्जी दी थी. मिथुन और योगिता ने 1979 में शादी की. उनके चार बच्चे हैं, मिमोह, उष्मे, नमाशी और गोद ली हुई बेटी दिशानी.

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मिथुन चक्रवर्ती का करियर पांच दशकों से ज़्यादा लंबा रहा है और उन्होंने 350 फिल्में की हैं. "महागुरु" के नाम से मशहूर मिथुन राज्यसभा के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं. उन्होंने 1976 में मृणाल सेन की आर्ट-हाउस फिल्म 'मृगया' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अपना पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला.

मिथुन को 1982 की फिल्म 'डिस्को डांसर' के अलावा 'अग्निपथ', 'पति पत्नी और तवायफ', 'गुनाहों का देवता', 'रोटी की कीमत', 'त्रिनेत्र', 'शतरंज', 'ताड़ीपार', 'जंग', 'कालिया', 'दादागिरी', 'गुरु', 'माई नेम इज एंथनी गोंजाल्विस', 'हाउसफुल 2', 'द ताशकंद फाइल्स' और 'द कश्मीर फाइल्स' जैसी फिल्मों से और भी अधिक शोहरत मिली.

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टेलीविजन शो 'डांस इंडिया डांस' में मिथुन 'ग्रैंड मास्टर' थे. मिथुन का नाम भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ. मिथुन की हालिया रिलीज फिल्म विवेक अग्निहोत्री द्वारा डायरेक्ट की हुई 'द बंगाल फाइल्स' है. यह फिल्म 'डायरेक्ट एक्शन डे' और नोआखाली दंगों पर आधारित कहानी दिखाती है, जिसमें हिंसा और उसके बाद हुई घटनाओं को नरसंहार के तौर पर दिखाया गया है.