कचरे में मिली इस बच्ची को सुपरस्टार ने बनाया बेटी, खूबसूरती ऐसी देख कर कहेंगे- अप्सरा, जीती है लग्जरी लाइफ, हॉलीवुड एक्टर किया डेट

आज हम आपको मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने उन्हें गोद लिया था. बता दें, उनकी बेटी ने हॉलीवुड फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.

नई दिल्ली:

Mithun Chakraborty Daughter Dishani Chakraborty : मिथुन चक्रवर्ती अपने समय के सबसे फेमस एक्टर में से एक हैं, उन्हें 'डिस्को किंग' के नाम से जाना जाता है. बता दें, वह तीन नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं और 350 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं. वहीं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा मिथुन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहते थे. ऐसे में आज हम आपको उनकी बेटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें उन्होंने गोद लिया था. आइए जानते हैं.

 मिथुन चक्रवर्ती की चार बच्चे हैं, मिमोह, नमाशी, उष्मे और दिशानी चक्रवर्ती. हालांकि, कम ही लोग जानते हैं कि दिशानी मिथुन की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, उन्होंने उसे गोद लिया था. बताया जाता है, दिशानी का जन्म कोलकाता में हुआ था और जन्म के बाद उसके माता-पिता ने उसे छोड़ दिया था. एक प्रमुख बंगाली दैनिक अखबार ने एक बार खबर दी थी कि एक बच्ची को उसके परिवार ने कूड़ेदान के पास अकेला छोड़ दिया था, लेकिन कुछ राहगीरों ने उसे देखा और उनमें से एक उसे घर ले गया. जब मिथुन ने अगले दिन यह खबर पढ़ी और वो तुरंत उस बच्ची से मिलने पहुंच गए थे. जिसके बाद उन्होंने बच्ची को गोद लेने की इच्छा जताई.

बता दें, इस नेक काम में मिथुन की पत्नी ने भी उनका पूरा साथ दिया था, जिसके बाद उन्होंने कागजी कार्रवाई पूरी की और बच्ची को घर लेकर आ गए.

बच्ची को घर लाने के बाद, मिथुन ने उसका नाम दिशानी रखा और अपनी सगी संतान की तरह की प्यार और हर सुख- सुविधा दी. दिशानी हमेशा से ही मिथुन की लाडली रही है. मिथुन उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं और दिशानी भी हर परेशानी अपने पापा से शेयर करती है. अपने प्यारे पापा की तरह, दिशानी ने भी शुरू से एक्ट्रेस बनने का सपना देखा था और फिर एक्टिंग का कोर्स भी किया.

 दिशानी ने भारत में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की. जिसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के लॉस एंजिल्स चली गईं. दिशानी ने न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से एक्टिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है. बता दें, उन्होंने साल 2017 में हॉलीवुड में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म, ' गिफ्ट' के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. दिशानी एक विदेशी लड़के को डेट कर रही हैं, जिसका नाम माइल्स मंट्जारिस है. दोनों को अक्सर एक-दूसरे के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते देखा जाता है. इससे पहले वो हॉलीवुड एक्टर कोडी सुलेक को डेट कर चुकी हैं.

