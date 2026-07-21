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मिथुन चक्रवर्ती की बेटी की शादी की रस्में शुरू! सामने आई सगाई की तस्वीरें, कौन है होने वाला दामाद?

मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी ने अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादातर लोगों की नजरों से दूर ही रखा है. हालांकि वह कभी-कभी सोशल मीडिया पर माइल्स के साथ अपने रिश्ते की झलकियां शेयर करती रहती हैं.

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मिथुन चक्रवर्ती की बेटी की शादी की रस्में शुरू! सामने आई सगाई की तस्वीरें, कौन है होने वाला दामाद?
दिशानी चक्रवर्ती की सगाई की तस्वीरें वायरल
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नई दिल्ली:

मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती ने अपने मंगेतर माइल्स मैंटजारिस के साथ सगाई की कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं. प्रीवेडिंग फेस्टिविटीज की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही हैं. लॉस एंजिल्स के खूबसूरत नजारों के बीच ली गई इन तस्वीरों में यह कपल एक साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी में है. दिशानी ने माइल्स के साथ मिलकर इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें पोस्ट कीं. एक तस्वीर में कपल पाम के पेड़ों वाली सड़क पर एक-दूसरे को गले लगाते हुए और मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है.

दिशानी एक खूबसूरत सफेद ड्रेस में बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं. जबकि माइल्स क्लासिक ब्लैक सूट और सफेद शर्ट में उनके साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं. एक और ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीर में कपल सड़क के बीचों-बीच एक-दूसरे को प्यार से किस करते हुए दिख रहा है. ये तस्वीर इस सगाई को काफी फिल्मी टच दे रही है. सुकून भरे माहौल और नैचुरल पोज की वजह से ये तस्वीरें काफी नैचुरल, पर्सनल और रियल लग रही हैं.

माइल्स से शादी करने को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए दिशानी ने लिखा, "मैंने यूनिवर्स से तुम्हारे जैसे इंसान के लिए दुआ की थी. मुझे जो मिला, वह मेरी इमैजिनेशन से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था. मैं तुमसे शादी करने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं."

उन्होंने इन खास पलों को कैमरे में कैद करने के लिए फोटोग्राफर कैथरीन मैरी टेलर का भी शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा, "इतनी शानदार तस्वीरों के लिए @catherinemarietaylor.co का धन्यवाद."

पोस्ट के आते ही दोस्तों और फॉलोअर्स ने कमेंट सेक्शन में बधाई वाले मैसेजेस की झड़ी लगा दी. कई लोगों ने शादी की अनाउंसमेंट पर हैरानी और खुशी जाहिर की. जबकि दूसरों ने कपल की केमिस्ट्री और सगाई की खूबसूरत तस्वीरों की तारीफ की. बता दें कि दिशानी के होने वाले पति माइल्स मैंटजारिस हॉलीवुड-बेस्ड स्टेडीकैम ऑपरेटर और कलरलिस्ट हैं. वह भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही जुड़े हैं.

बता दें कि दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी ने अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादातर लोगों की नजरों से दूर ही रखा है. हालांकि वह कभी-कभी सोशल मीडिया पर माइल्स के साथ अपने रिश्ते की झलकियां शेयर करती रहती हैं. यह लेटेस्ट पोस्ट उनकी सगाई के जश्न की अब तक की सबसे साफ झलक दिखाती है. कपल ने अभी तक अपनी शादी की तारीख या जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. हालांकि दिशानी के दिल को छू लेने वाले कैप्शन से लगता है कि शादी की तैयारियां शायद शुरू हो चुकी हैं.

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