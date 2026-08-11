कभी 36 रुपये में गुजारा करता था यह एक्टर, यश चोपड़ा की एक सलाह से बदली जिंदगी, आज है 16 करोड़ का मालिक

गुरमीत चौधरी ने अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों से लेकर अब तक लंबा सफर तय किया है. शोहरत और आलीशान जिंदगी मिलने से पहले, इस एक्टर को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था. भारती टीवी पर एक शो के दौरान, गुरमीत ने इंडस्ट्री में अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों के बारे में बात की और बताया, "मैं 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने के तुरंत बाद 2003 में मुंबई आ गया था. मैंने अपने रिजल्ट का इंतजार भी नहीं किया. मुंबई आने के बाद मैंने एक्टिंग का कोर्स किया. मैंने टीवी शो में छोटे-मोटे रोल करने शुरू किए, जैसे लीड हीरो का दोस्त, और मेरे अच्छे लुक्स ने इसमें मदद की. मैंने बिना नाम वाले किरदार भी निभाए."

उन्होंने शहर आने के बाद हुई आर्थिक तंगी को भी याद किया. एबीपी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया, "मुझे दिन में सिर्फ 36 रुपये में गुजारा करना पड़ता था. मैं अपना पोर्टफोलियो लेकर अलग-अलग प्रोडक्शन हाउस जाने के लिए कई बसें बदलता था. मैं घर से नाश्ता करके निकलता था, लेकिन लंच में सिर्फ बिस्किट खाता था. इसी कड़ी मेहनत की वजह से मुझे काम के ऑफर मिलने लगे."

उन्होंने यश चोपड़ा का फोन नंबर मिलने और उन्हें कॉल करने का किस्सा भी सुनाया. उन्होंने कहा, "उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा फोन उठाया और मुझे मिलने के लिए भी बुलाया. तब मैं सिर्फ 19 साल का था. उन्होंने मुझे टीवी में काम करने की सलाह दी. उन्होंने मुझे शाहरुख खान का उदाहरण दिया, जिन्होंने टीवी से ही शुरुआत की थी." यश चोपड़ा की सलाह ने गुरमीत को काम करते रहने और हर मिलने वाले मौके को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया.

गुरमीत को 'रामायण' में अपना पहला बड़ा टेलीविजन ब्रेक मिला. राम के किरदार ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया और उन्हें बहुत लोकप्रियता दिलाई. हालांकि, एक्टर ने बताया कि 'रामायण' के बाद वे लगभग डेढ़ साल तक बिना काम के रहे. उन्होंने याद करते हुए कहा, "रामायण के मशहूर होने के बाद, इंडस्ट्री में मुझे एक ही तरह के रोल मिलने लगे थे. लोगों ने मुझे राजनीति में आने की सलाह दी. राम और सीता के रोल के बाद, मुझे सिर्फ पौराणिक कथाओं वाले शो के ही ऑफर मिलते थे. 'गीत' और फिर 'पुनर्विवाह' जैसे शो मिलना बहुत मुश्किल था."

टेलीविजन इंडस्ट्री में एक मशहूर चेहरा बनने के बाद, गुरमीत ने कई रियलिटी शो में हिस्सा लिया, जिनमें 'झलक दिखला जा 5' शामिल है, जिसके वे विनर बने और 'खतरों के खिलाड़ी 5', जिसमें वे फर्स्ट रनर-अप रहे. बाद में, गुरमीत ने 2015 में विक्रम भट्ट की फ़िल्म 'खामोशियां' से बॉलीवुड में डेब्यू किया.

गुरमीत की सफलता का असर उनके समाज सेवा के कामों में भी दिखता है. वे ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करने और कैंसर मरीजों को इलाज दिलाने जैसे कई चैरिटी के कामों से जुड़े रहे हैं. आज, गुरमीत और उनकी पत्नी देबिना बनर्जी के पास मुंबई के अंधेरी वेस्ट में 16 करोड़ रुपये की कीमत का एक शानदार घर है और वे अपना सपनों का फ़ार्महाउस भी बनवा रहे हैं. इस सफर को वे अपने YouTube चैनल पर दिखाते हैं.