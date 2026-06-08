2026 के अगले 6 महीनों में रिलीज होंगी ये 9 बड़ी फिल्में, आठवीं का बजट है 4000 करोड़

साल 2026 के आधा निकल चुका है, जिसमें बड़े पर्दे पर कई बेहद बड़ी फिल्में रिलीज हुईं. लेकिन इस साल के आने वाले कुछ महीनों में और भी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं. एक्शन-ड्रामा से लेकर हॉरर-कॉमेडी और बहुत कुछ, आने वाली फिल्मों की इस लिस्ट में हर सिनेमा प्रेमी के लिए कुछ न कुछ खास है. ये फिल्में बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को साथ ला रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. यहां साल 2026 की दूसरी छमाही में आने वाली सबसे बड़ी फिल्मों की पूरी लिस्ट दी गई है!

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द पैराडाइज

द पैराडाइज में नेचुरल स्टार नानी बिल्कुल नए अवतार में नजर आएंगे. फिल्म में उनका किरदार बेहद रस्टिक, रॉ और दमदार है. इसका निर्देशन श्रीकांत ओडेला ने किया है और फिल्म पहले ही अपने हिट गाने 'आया शेर' से चर्चा बटोर चुकी है. द पैराडाइज 21 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

नागबंधम

विराट कर्णा स्टारर नागबंधम भारत की संस्कृति की एक कम चर्चित पौराणिक कहानी से प्रेरित ड्रामा फिल्म है. बड़े पैमाने पर बनी इस फिल्म में नभा नतेश, ऋषभ साहनी, जगपति बाबू समेत कई कलाकार नजर आएंगे. यह फिल्म 3 जुलाई 2026 को दुनियाभर में रिलीज होगी.

मिर्जापुर: द मूवी

अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट लोकप्रिय ओटीटी फ्रेंचाइजी मिर्जापुर को बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं. मिर्जापुर: द मूवी में दर्शकों को पुराने चर्चित किरदारों की वापसी के साथ नए किरदार, नई कहानी और नए ट्विस्ट भी देखने को मिलेंगे. यह फिल्म 4 सितंबर 2026 को रिलीज के लिए तैयार है.

Vvan

Vvan एक आगामी हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जो पहली बार सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया को साथ लेकर आ रही है. बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और टीवीएफ मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा और अरुणाभ कुमार ने किया है. यह फिल्म 28 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

वाइब

अमेजन एमजीएम स्टूडियोज फिल्म वाइब के साथ एक दमदार एक्शन-कॉमेडी लेकर आ रहा है. इसका निर्देशन कुणाल खेमू ने किया है और फिल्म में कुणाल खेमू, प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. दोस्ती, कॉमेडी और हंगामे से भरपूर यह फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

रफ्तार

राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश अमेजन एमजीएम स्टूडियोज की आगामी फिल्म रफ्तार में नजर आएंगे. यह फिल्म प्रतिस्पर्धी शिक्षा जगत में एक स्टार्टअप की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें दो लोगों की पेशेवर और निजी जिंदगी एक-दूसरे से जुड़ जाती है. यह फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

मैसा

मैसा भारतीय सिनेमा की पहली महिला-केंद्रित एक्शन फिल्म है, जिसमें रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. फिल्म में रश्मिका एक दमदार और पावर-पैक्ड अवतार में दिखाई देंगी. राविंद्र पुल्ले के निर्देशन में बनी और अनफॉर्मूला फिल्म्स द्वारा निर्मित यह फिल्म इसी साल रिलीज होने की संभावना है.

रामायणम् पार्ट 1

रामायणम् भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, जो देश के महानतम महाकाव्यों में से एक को बड़े पर्दे पर जीवंत करेगी. फिल्म में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, सनी देओल और रवि दुबे मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

किंग

शाहरुख खान की अगली बड़ी एक्शन ब्लॉकबस्टर किंग साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. फिल्म में दीपिका पादुकोण और सुहाना खान भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है और यह 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी.

