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मिर्जापुर की गद्दी से पुष्पा की कुर्सी तक, गद्दी की जंग में रिश्ते भी हुए कुर्बान, मिर्जापुर में हर बार हुआ खूनी संघर्ष

पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज सत्ता की कुर्सी, गद्दी या साम्राज्य के इर्द-गिर्द घूमती नजर आई हैं.

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मिर्जापुर की गद्दी से पुष्पा की कुर्सी तक, गद्दी की जंग में रिश्ते भी हुए कुर्बान, मिर्जापुर में हर बार हुआ खूनी संघर्ष
मिर्जापुर की गद्दी से पुष्पा की कुर्सी तक, सत्ता की इस कहानी का जादू बरकरार
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भारतीय दर्शकों को हमेशा से ऐसी कहानियां पसंद आई हैं, जहां दांव पर सिर्फ जीत या हार नहीं, बल्कि सत्ता, सम्मान और विरासत होती है. यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज सत्ता की कुर्सी, गद्दी या साम्राज्य के इर्द-गिर्द घूमती नजर आई हैं. लेकिन जब भी इस ट्रेंड की बात होती है, तो सबसे पहले याद आती है मिर्जापुर की गद्दी. मिर्जापुर ने सिर्फ एक क्राइम ड्रामा के तौर पर नहीं, बल्कि सत्ता की भूख और उसे हासिल करने की जंग को बेहद प्रभावशाली तरीके से दर्शकों के सामने पेश किया. सीरीज में गद्दी केवल एक सीट नहीं थी, बल्कि ताकत, प्रभाव और पूरे साम्राज्य का प्रतीक थी. यही वजह है कि हर किरदार की महत्वाकांक्षा किसी न किसी तरह उस गद्दी से जुड़ी हुई दिखाई दी.

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पुष्पा में कुर्सी के लड़ाई

इसके बाद दर्शकों ने कई ऐसी कहानियों को अपनाया, जिनके केंद्र में सत्ता की चाह थी. चाहे वह पुष्पा राज का सफर हो, जहां एक आम मजदूर अपने दम पर सत्ता और सम्मान हासिल करने निकल पड़ता है, या फिर केजीएफ में रॉकी का साम्राज्य बनाने का सपना. इन सभी कहानियों में एक बात समान रही, शीर्ष पर पहुंचने और वहां टिके रहने की जंग. राजनीतिक और गैंगस्टर ड्रामा में भी सत्ता की कुर्सी हमेशा एक महत्वपूर्ण प्रतीक रही है. दर्शकों को ऐसी कहानियां इसलिए आकर्षित करती हैं क्योंकि वे केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि संघर्ष, महत्वाकांक्षा और शक्ति की कीमत को भी दिखाती हैं.

मिर्जापुर के बारे में

आज जब भी मनोरंजन जगत में सत्ता की लड़ाई पर आधारित कहानियों की चर्चा होती है, तो मिर्जापुर का नाम सबसे प्रमुख उदाहरणों में शामिल होता है. कालीन भैया की गद्दी, गुड्डू पंडित की महत्वाकांक्षा और मिर्जापुर की सत्ता के लिए छिड़ी जंग ने इस विषय को एक अलग पहचान दी, जिसका प्रभाव आज भी कई बड़ी फिल्मों और सीरीज में देखने को मिलता है. यही कारण है कि वर्षों बाद भी मिर्जापुर केवल एक वेब सीरीज नहीं, बल्कि सत्ता, संघर्ष और गद्दी की लड़ाई का एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुकी है.

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