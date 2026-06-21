अगस्त-सितंबर में रिलीज होंगी साल की दो बड़ी फिल्में, 'धुरंधर'की तरह नसों में  भर देंगी आग 

अगस्त के आखिर और सितंबर की शुरुआत का समय सिनेमाघरों (एग्जीबिशन सेक्टर) के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है.26 अगस्त को 'टॉक्सिक' और उसके तुरंत बाद 4 सितंबर को 'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज के साथ, थिएटर्स को बैक-टू-बैक दो बड़ी बड़ी फिल्में मिलने वाली हैं. ​इसकी टाइमिंग वाकई काफी दिलचस्प है. आमतौर पर अगस्त और सितंबर मंथ दशहरा-दिवाली के त्योहारों से ठीक पहले का समय होने की वजह से थोड़ा ठंडा रहता है, इसलिए इतने कम समय के गैप में दो बड़े प्रोजेक्ट्स का आना काफी अनोखा है.

​एक तरफ जहां'टॉक्सिक' के जरिए यश की जबरदस्त पैन-इंडिया अपील फिर से सिनेमाघरों में लौट रही है, वहीं दूसरी तरफ 'मिर्जापुर: द मूवी' इंडिया की सबसे कामयाब और मशहूर OTT फ्रेंचाइजी की बड़े पर्दे पर शुरुआत करने जा रही है. दोनों ही फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही बहुत क्रेज और एक मजबूत फैन बेस है, जो सिनेमाघर मालिकों को लगातार कई हफ्तों तक बिजनेस को बनाए रखने का एक शानदार मौका देगा.

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​ऐसे समय में जब फिल्म इंडस्ट्री लगातार ऐसी बड़ी फिल्मों की तलाश में है जो थिएटर्स में भीड़ खींच सकें, यह रिलीज टाइमिंग भारी संख्या में दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने का दम रखती है. यह इस ठंडे माने जाने वाले समय को त्योहारों के सीजन से पहले कैलेंडर के सबसे बेहतरीन और कमाई वाले दिनों में बदल सकती है.