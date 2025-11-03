विज्ञापन

एक्टिंग में फ्लॉप, फिटनेस में हिट है ये एक्टर, 60 उम्र में भी दिखता है इतना हैंडसम, लुक्स पर मर मिटती हैं लड़कियां

इस एक्टर ने जब ग्लैमर वर्ल्ड में कदम रखा तब अपने लुक्स और फीजीक को लेकर सुर्खियों में रहा. फिर अपने सेंसेशनल फोटोशूट को लेकर विवादों में रहा. और, उसके बाद उसके रोमांस और शादियां उसे हेडलाइन्स का हिस्सा बनाते रहे.

एक्टिंग में फ्लॉप, फिटनेस में हिट है ये एक्टर, 60 उम्र में भी दिखता है इतना हैंडसम, लुक्स पर मर मिटती हैं लड़कियां
फिटनेस में हिट,रोमांस में टॉप, इस एक्टर के लुक्स पर मर मिटती हैं लड़कियां
बॉलीवुड में एक कम ही एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग का सिक्का फेल हुआ लेकिन धाक फिर भी कायम रही हो. हम जिस एक्टर की आपसे बात कर रहे हैं उसकी सिर्फ धाक ही कायम नहीं है. बल्कि उसका नाम हमेशा सुर्खियों में भी रहता है. इस एक्टर ने जब ग्लैमर वर्ल्ड में कदम रखा तब अपने लुक्स और फीजीक को लेकर सुर्खियों में रहा. फिर अपने सेंसेशनल फोटोशूट को लेकर विवादों में रहा. और, उसके बाद उसके रोमांस और शादियां उसे हेडलाइन्स का हिस्सा बनाते रहे. वैसे तो इस एक्टर ने एक्टिंग भी खूब की. लेकिन एक्टिंग से ज्यादा इतर कारणों से उसकी पहचान बनी. ये एक्टर हैं मिलिंद सोमन. जो अपनी फिटनेस से आज भी हसीनाओं को इंप्रेस करते हैं.

म्यूजिक वीडियो से फिल्म प्रोडक्शन तक

मिलिंद सोमन को पहली बार पर्दे पर पहचान मिली अलीशा चिनॉय के सॉन्ग मेड इन इंडिया से. इसके बाद वो कैप्टन व्योम के रूप में एक साइंस फिक्शन सीरियल में नजर आए. उनके मॉडलिंग के दिनों में भी चारों तरफ उनके नाम की ही चर्चा होती थी. लेकिन असल लाइमलाइट मिली एक फोटशूट से. इस फोटोशूट में मिलिंद सोमन के साथ थीं मधु सप्रे. दोनों के इस न्यूज फोटोशूट में कवर करने के लिए एक अजगर का सहारा लिया गया था. उस दौर के हिसाब से ये फोटोशूट बेहद सिजलिंग और सेंसेशनल माना गया. इसके बाद मिलिंद सोमन को बच्चा बच्चा जानने लगा था. हालांकि ये शौहरत उन्हें कभी एक्टिंग के बूते नहीं मिली. ये बात अलग है कि उनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म वैली ऑफ फ्लॉवर जरूर दुनियाभर में पसंद की गई.

रोमांस में नंबर वन

 मिलिंद सोमन के लुक्स तो कातिलाना हैं ही रोमांस में भी वो पीछे नहीं हैं. उनके अफेयर्स और लिंक अप्स की बहुत खबरें आती रहीं. उनकी शादी भी उतनी ही चर्चाओं में रहीं. कुछ साल पहले खुद से 26 साल छोटी अंकिता कोंवर से शादी रचाकर उन्होंने सबको चौंका दिया. दोनों की पहली मुलाकात एक नाइट क्लब में ही. इसके बाद मिलने मिलाने का सिलसिला चल निकला. इस शादी पर मिलिंद सोमन बहुत ट्रोल भी हुए. लेकिन उनकी लव लाइफ और फिटनेस जर्नी पर इन सब ट्रोल्स का कोई असर नहीं हुआ.

