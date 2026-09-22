सलमान खान के सपोर्ट में उतरे मीका सिंह, बोले- उम्र और शरीर को लेकर ट्रोलिंग बंद होनी चाहिए

गायक मीका सिंह ने सुपरस्टार सलमान खान के उम्र और शरीर को लेकर होने वाली बेइज्जती के खिलाफ रुख का समर्थन करते हुए कहा कि मीडिया और कलाकारों दोनों को ही इस तरह की हरकतों के मामले में संयम बरतना चाहिए. सलमान ने हाल ही में 'बिग बॉस 20' के मंच पर इस मुद्दे को उठाया और अभिनेत्रियों की अनुचित कोणों से तस्वीरें खींचने के लिए पैपराजी की आलोचना की. उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए मीका ने कहा कि वह हमेशा सलमान के साथ खड़े रहे हैं और उनकी चिंताओं से सहमत हैं.

क्या बोले मीका सिंह

मीडिया से बात करते हुए गायक ने कहा, “मैं हमेशा सलमान भाई का समर्थन करता हूं. उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की है, और मैं मीडिया से भी ऐसी हरकतें बंद करने का अनुरोध करूंगा. हालांकि, कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि लोग उनके वीडियो बनाएं या तस्वीरें लें. इसलिए, इसमें दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है; दोनों पक्षों को इस पर नियंत्रण रखना चाहिए.”

सलमान खान ने 'बिग बॉस 20 वीकेंड का वार' एपिसोड के दौरान उम्र, वजन, रूप-रंग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पेशेवर असफलताओं या मातृत्व के अनुभवों को लेकर लोगों को ट्रोल करने की प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई. ‘टाइगर जिंदा है' अभिनेता ने पैपराजी को भी चेतावनी दी कि वे सेलेब्रिटीज की आपत्तिजनक या अनुचित तस्वीरें न खींचें.

सलमान खान ने नहीं लिया किसी का नाम

हालांकि ‘सुल्तान' अभिनेता ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणियों को व्यापक रूप से कैटरीना कैफ के मां बनने के बाद वजन में आए बदलाव को लेकर ऑनलाइन ट्रोलिंग का जवाब माना गया.

कुछ दिन पहले, कैटरीना अपने पति विक्की कैफ के साथ गणपति उत्सव में शामिल हुई थीं. इस दौरान, सोशल मीडिया यूजर्स ने मातृत्व के बाद उनके वजन में आए बदलाव को नोटिस किया, जिसके बाद वह ऑनलाइन ट्रोलिंग का निशाना बन गईं. कई सेलेब्रिटीज कैटरीना के समर्थन में आगे आए, जबकि अभिनेत्री ने ट्रोलिंग पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

प्रतियोगियों के साथ ट्रोलिंग के मुद्दे पर चर्चा करते हुए सलमान काफी परेशान दिखे. एक समय तो उन्होंने अपना कोट उतारकर टोपी जमीन पर फेंक दी और अपनी झुंझलाहट जाहिर की.

क्या बोले एक्टर

उन्होंने कहा, “अचानक सब लोग उम्र की बात करने लगते हैं, कहते हैं कि कोई बूढ़ा हो गया है. आप किसी को किसलिए ट्रोल करना चाहते हैं? उनके वजन के लिए, उनके रूप-रंग के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मुस्कान के लिए, करियर में असफलता के लिए या मां बनने के लिए? आप तो बस अपनी परवरिश की झलक दिखा रहे हैं.”

उन्होंने कहा, “हां, मैं 60 साल का हो गया हूं. आप गर्भवती महिला को क्यों ट्रोल करते हैं? गर्भावस्था में हर किसी का वजन बढ़ता है, उसका वजन गर्भावस्था की वजह से बढ़ा है; फिल्मों में वापसी के बाद वह फिर से फिट हो जाएगी. वह बस अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती है. ट्रोल मत करो.”

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