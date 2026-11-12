सलमान खान की 'मातृभूमि' में आखिरी बार दिखेंगे प्रशांत तमांग, मियांग चांग हुए इमोशनल, कहा- 'काश हम इसे साथ देख पाते'

सलमान खान की मचअवेटेड फिल्म मातृभूमि का बीते दिन ट्रेलर आया, जिसने फैंस का दिल तो जीता. लेकिन कुछ लोगों को इमोशनल कर दिया. दरअसल, भाईजान की फिल्म में एक्टर प्रशांत तमांग भी नजर आने वाले हैं, जो उनकी आखिरी फिल्म होने वाली है. वहीं अपने दोस्त को आखिरी बार पर्दे पर देखकर एक्टर और गायक मियांग चांग ने अपने दोस्त और 'इंडियन आइडल' के साथी प्रतियोगी को याद करते हुए एक भावुक नोट लिखा है. इस पोस्ट को देख फैंस भी इमोशनल हो गए हैं और रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

मियांग चांग ने प्रशांत तमांग के लिए शेयर किया पोस्ट

'बदमाश कंपनी' के अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि 'मातृभूमि' नाम से जानी जाने वाली यह फिल्म आखिरकार अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. उन्होंने कहा कि इस रिलीज से प्रशांत को पसंद करने वाले दर्शकों को उन्हें बड़े पर्दे पर एक खास लुक में देखने का मौका मिलेगा. प्रशांत की एक तस्वीर शेयर करते हुए मियांग ने लिखा कि मेरे भाई और पर्दे पर उनकी आखिरी मौजूदगी, मुझे बहुत खुशी है कि सलमान खान की 'मातृभूमि' आखिरकार अगले महीने सिनेमाघरों में आ रही है. इससे प्रशांत तमांग को चाहने वाले सभी लोग उन्हें इस शानदार लुक में देख सकेंगे. 'इंडियन आइडल' से लेकर नेपाली फिल्मों और 'पाताल लोक' तक, और अब दुनिया भर के बड़े पर्दों पर.

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उन्होंने कहा कि अगर प्रशांत आज होते तो वे उन्हें फिल्म में उनके लुक को लेकर चिढ़ाते और मजाक में कहते कि काश यह रोल उन्हें मिला होता. उन्होंने यह भी याद किया कि प्रशांत इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने उत्साहित थे, हालांकि इसके बारे में बात करते समय वे हमेशा की तरह थोड़े शर्मीले और असहज महसूस करते थे. उन्होंने आगे कहा कि मजाक से हटकर, आप इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित थे और हमेशा की तरह, जब आप मुझे इसके बारे में बताते थे, तो थोड़े शर्मीले और असहज हो जाते थे. काश हम इसे एक साथ देख पाते. हम इसे एक साथ जरूर देखेंगे. हम आपको देखेंगे.

प्रशांत तमांग के बारे में

प्रशांत तमांग सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के तीसरे सीजन को जीतने के बाद मशहूर हुए थे. बाद में उन्होंने नेपाली फिल्मों और वेब सीरीज 'पाताल लोक' में काम किया. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के रहने वाले 43 वर्षीय तमांग का इस साल जनवरी में उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था.

प्रशांत तमांग, सलमान खान की आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में मुख्य खलनायक के किरदार में नजर आएंगे. इस फिल्म का पहले नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था. 2020 के गलवान घाटी संघर्ष से प्रेरित इस फिल्म में सलमान खान एक भारतीय सेना अधिकारी की भूमिका में हैं. यह अगले महीने 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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