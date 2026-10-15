दिवाली पर रिश्तों की मिठास लेकर आ रही ‘मीठे में क्या है’, फर्स्ट पोस्टर रिलीज, जानें कब-कहां देखें

राधिका बंसल की फिल्म 'मीठे में क्या है' का पहला पोस्टर जारी; 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली इस दिल को छू लेने वाली पारिवारिक फिल्म की एक झलक देखें. राधिका बंसल की निर्देशन में बनी पहली फिल्म 'मीठे में क्या है' का पहला पोस्टर 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने से पहले जारी हो गया है; ट्रेलर जल्द ही लॉन्च होगा. इस दिवाली, परिवार, एकजुटता और रिश्तों में आने वाले शांत बदलावों की कहानी दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार है. नवोदित निर्देशक राधिका बंसल ने अपनी फिल्म 'मीठे में क्या है' की घोषणा की है.

ऋत्विक भौमिक, रोहिणी हट्टंगड़ी, आयशा रजा मिश्रा, अभय कौल, तराना राजा, गौरव के शर्मा, विक्रम बख्शी और अन्य कलाकारों से सजी यह फिल्म दिवाली के चार दिनों के उत्सव में घटित होती है और त्योहारी मौसम के ठीक समय पर 30 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है. फिल्म के निर्माताओं ने पहला पोस्टर जारी किया है, जो उत्थान कैपिटल द्वारा प्रस्तुत और अजीत मोहन द्वारा निर्मित इस हल्के-फुल्के पारिवारिक ड्रामा की उत्सवपूर्ण दुनिया की झलक दिखाता है.

एक ही फ्रेम में पूरे परिवार को समेटे हुए, पोस्टर त्योहारी मौसम में पारिवारिक मिलन की गर्माहट और चहल-पहल को दर्शाता है. हास्य और भावनाओं से भरपूर, जीवन के एक पहलू को बयां करने वाली फिल्म 'मीठे में क्या है' रोजमर्रा के रिश्तों, पारिवारिक संबंधों और साथ रहने के सुकून पर आधारित है, जिसमें बीच-बीच में कुछ नाटकीय दृश्य भी शामिल हैं. साथ में देखने के लिए बनी यह फिल्म हर उम्र के लोगों, हर पीढ़ी और हर वर्ग के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ खास पेश करती है.

राधिका बंसल के लिए, 'मीठे में क्या है' फिल्म निर्माण की उनकी यात्रा की एक अनोखी शुरुआत है. उन्होंने शुरुआत में एक डायरी की तरह लेखन का सहारा लिया, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद के बारे में लिखने के बजाय अपने निजी अनुभवों को काल्पनिक रूप देने शुरू कर दिए. इस अनुभव ने उन्हें अपनी पहली पटकथा लिखने के लिए प्रेरित किया, जो एक कानूनी ड्रामा थी और प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद कभी भी इसे मंजूरी नहीं मिली. हालांकि, इस अनुभव ने उन्हें लेखन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने तीन महीने से भी कम समय में 'मीठे में क्या है' की कहानी लिखी और फिल्म सेट पर कभी कदम न रखने के बावजूद इसके निर्देशन की चुनौती स्वीकार की. उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक साल का समय निर्धारित किया था, लेकिन उन्होंने इसे ग्यारह महीनों में ही पूरा कर लिया.

फिल्म में अनुभवी कलाकारों के साथ-साथ नए चेहरे भी नज़र आते हैं. 'गांधी' के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली और 'सारांश', 'अर्थ' और 'अग्निपथ' जैसी फिल्मों के लिए जानी जाने वाली रोहिणी हट्टंगडी के साथ 'बंदिश बैंडिट्स', 'द व्हिसलब्लोअर' और 'खाकी: द बंगाल चैप्टर' के लिए मशहूर ऋत्विक भौमिक और 'वीरे दी वेडिंग', 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' और 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' में नज़र आ चुकी आयशा रज़ा मिश्रा भी शामिल हैं. 'सितारे ज़मीन पर' में नज़र आ चुकी तराना राजा, अभय कौल, दलाई, विक्रम बख्शी, शिविका ऋषि, गौरव के. शर्मा, आयुष्मान घई और कनिका कपूर जैसे जाने-माने कलाकारों के साथ इस फिल्म में नज़र आती हैं. 'मीठे में क्या है' पारिवारिक बंधनों, एकजुटता और लोगों को करीब लाने वाले छोटे-छोटे पलों पर केंद्रित है, और यह फिल्म त्योहारों के मनोरंजन में एक नया और ताज़ा विकल्प पेश करती है. यह फिल्म 30 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. ट्रेलर जल्द ही जारी किया जाएगा.