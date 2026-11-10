Ramayana का मंडे ब्लास्ट! एक दिन में 156 करोड़ की कमाई, 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर 2' के रिकॉर्ड पड़े फीके

Ramayana Monday Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर किसी फिल्म की असली ताकत का अंदाजा अक्सर उसके वीकेंड कलेक्शन से लगाया जाता है. शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्मों की कमाई शनिवार और रविवार को बढ़ जाती है, लेकिन सोमवार आते ही टिकट खिड़की पर रौनक कम होने लगती है. हालांकि, नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण' ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया. फिल्म ने छुट्टी वाले सोमवार को ऐसी कमाई की कि बड़े-बड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पीछे छूट गए.

रणबीर कपूर और यश की इस फिल्म को दिवाली के बाद मिली छुट्टियों का जबरदस्त फायदा हुआ. रिलीज के पांचवें दिन यानी सोमवार को दर्शकों की भीड़ सिनेमाघरों में पहुंची. इसका असर फिल्म की कमाई पर भी साफ दिखाई दिया. दिलचस्प बात यह रही कि रविवार के मुकाबले सोमवार को फिल्म के भारतीय कलेक्शन में करीब 91 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

‘बाहुबली 2' का रिकॉर्ड भी रह गया पीछे

सोमवार की कमाई के मामले में ‘रामायण' ने नया इतिहास रच दिया. फिल्म ने भारत में 107.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन करीब 131 करोड़ रुपये रहा. इससे पहले किसी भारतीय फिल्म के पहले सोमवार की सबसे बड़ी कमाई का रिकॉर्ड एसएस राजामौली की ‘बाहुबली 2' के नाम था. इस फिल्म ने अपने पहले सोमवार को सभी भाषाओं में करीब 80 करोड़ रुपये कमाए थे.

वहीं, हिंदी फिल्मों की बात करें तो ‘धुरंधर 2' ने अपने पहले सोमवार को 60 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. अब ‘रामायण' ने दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया है. हालांकि, इन फिल्मों के पहले सोमवार सामान्य कामकाजी दिन थे, जबकि ‘रामायण' को त्योहार के बाद मिली छुट्टी का फायदा मिला.

‘टाइगर 3' का रिकॉर्ड भी टूटा

त्योहार के दिन होने वाली कमाई के मामले में भी ‘रामायण' ने बड़ी छलांग लगाई. इससे पहले दिवाली पर रिलीज हुई सलमान खान की ‘टाइगर 3' ने साल 2023 में 58 करोड़ रुपये कमाए थे. यह दिवाली के दिन किसी भारतीय फिल्म का शानदार कलेक्शन था. लेकिन ‘रामायण' ने गोवर्धन पूजा की छुट्टी पर इससे कहीं ज्यादा कमाई करके नया आंकड़ा पेश कर दिया.

‘पुष्पा 2' से भी आगे निकली फिल्म

अगर फिल्म के कुल एक दिन के कारोबार की बात करें तो भारत और विदेशी बाजारों को मिलाकर ‘रामायण' ने सोमवार को करीब 156 करोड़ रुपये कमाए. विदेशों में फिल्म ने लगभग 2.7 मिलियन डॉलर का कारोबार किया. इस तरह इसकी एक दिन की कमाई 156 करोड़ रुपये तक पहुंच गई.

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गौरतलब है कि अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2: द रूल' ने रिलीज के पहले दिन भारत में 164 करोड़ रुपये कमाकर इतिहास रचा था. हालांकि, ‘रामायण' का 156 करोड़ रुपये का आंकड़ा रिलीज के दिन का नहीं, बल्कि सोमवार का है. यही वजह है कि इसकी कमाई को खास माना जा रहा है. एक तरफ जहां सोमवार को फिल्मों के कलेक्शन में गिरावट आम बात है, वहीं ‘रामायण' ने इसी दिन बॉक्स ऑफिस पर अपनी ताकत दिखा दी.