ऋत्विक भौमिक की बड़े परदे पर एंट्री, फिल्म अभूतपूर्व से करेंगे धमाका

90 के दशक के आगरा की पृष्ठभूमि पर बनी अभूतपूर्व एक तरफ मासूम मोहब्बत, छोटे शहर और रहस्यमयी ट्विस्ट के साथ जिंदगी की झलक दिखाएगी.

बड़े पर्दे पर आ रहे हैं ऋत्विक भौमिक
बंदिश बैंडिट्स से घर-घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता ऋत्विक भौमिक अब बड़े परदे पर उतरने जा रहे हैं. उनकी पहली हिंदी थियेट्रिकल फिल्म होगी अभूतपूर्व (Abhootpurva), जिसका मतलब है—“बे-मिसाल”. यह फिल्म रोमांस, हॉरर और कॉमेडी का अनोखा मेल है. ऋत्विक का फिल्मी सफर बंगाली फिल्म धूसर से शुरू हुआ था. अब अभूतपूर्व के जरिए वे हिंदी फिल्मों में कदम रखने जा रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि ऋत्विक महज 9 साल की उम्र से ही अभिनय कर रहे हैं. वे न सिर्फ वेब सीरीज (द व्हिसलब्लोअर, मॉडर्न लव मुंबई, मजा मा) और शॉर्ट फिल्मों में नजर आ चुके हैं, बल्कि कई नाटकों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं. अभिनय के इस लगातार सफर ने उन्हें युवा पीढ़ी के सबसे उभरते सितारों में शुमार कर दिया है.

90 के दशक के आगरा की पृष्ठभूमि पर बनी अभूतपूर्व एक तरफ मासूम मोहब्बत, छोटे शहर और रहस्यमयी ट्विस्ट के साथ जिंदगी की झलक दिखाएगी.

ऋत्विक इस मौके को लेकर बेहद उत्साहित हैं. उन्होंने कहा, “पहली बार जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी, तभी से यह मेरे साथ बनी हुई है. यह मुझे एक खूबसूरत सपने जैसी लगती है, ऐसा किस्सा जिसकी गूंज सिर और दिल दोनों में बनी रहती है. यह फिल्म प्यार, मासूमियत और उन लम्हों की कहानी है जो लंबे समय तक याद रहते हैं.”

फिल्म में ऋत्विक के साथ सात और नामी अभिनेता नजर आएंगे, जिनके नाम अगले महीने आधिकारिक तौर पर सामने आएंगे. अभूतपूर्व का निर्माण ख्याति मदान और सुमित कुमार मिश्रा कर रहे हैं. फिल्म की शूटिंग नवंबर 2025 से शुरू होगी. यह नॉट आउट एंटरटेनमेंट (Not Out Entertainment) की दूसरी बड़ी घोषणा है, जिसके जरिए कंपनी इस साल लगातार अलग-अलग जॉनर की फिल्मों का ऐलान कर रही है.

