दिव्यांका त्रिपाठी ने गार्ड के निधन पर जताया शोक, उनके बच्चों को दिया था आशीर्वाद, दिवाली की पूर्व संध्या पर आग लगने से हुई मौत

दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी बिल्डिंग के गार्ड धनपत को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर की है. दिवाली से एक रात पहले उनकी रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसमें धनपत की मौत हो गई. दिव्यांका उनके पति विवेक दहिया और उनका परिवार अपने बच्चों के साथ सुरक्षित बाहर निकलने में तो कामयाब रहे, लेकिन इस घटना ने उन्हें एक ऐसे इंसान को खोने का दुख दिया है, जो उनके रोजमर्रा के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया था. सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाली पोस्ट में दिव्यांका ने याद किया कि जब वे अपने बच्चों को घर लाए थे, तो उनका स्वागत करने और उन्हें आशीर्वाद देने वालों में धनपत अंकल सबसे पहले लोगों में से एक थे. उन्होंने यह भी बताया कि परिवार ने सोचा था कि उनके बच्चे जब बड़े होंगे, तो धनपत अंकल भी उनके जीवन का हिस्सा बने रहेंगे.

उन्होंने लिखा, "कुछ नुकसान अपने पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ जाते हैं, जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती." आग वाली रात को याद करते हुए दिव्यांका ने बताया कि उन्होंने और उनके परिवार ने बाहर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन किसी न किसी वजह से इसमें देरी होती रही. जब आग लगी, तब वे घर पर ही थे. इसी वजह से उन्हें समय रहते खतरे का पता चल गया और वे अपने बच्चों, परिवार के सदस्यों और स्टाफ के साथ सुरक्षित बाहर निकल पाए. शुरुआत में परिवार को लगा कि बस कुछ सामान का नुकसान हुआ है. जब उन्हें धनपत अंकल की मौत के बारे में पता चला, तो वे पूरी तरह टूट गए. दिव्यांका ने बताया कि वह और विवेक इस खबर को मान ही नहीं पा रहे थे. एक दोस्त के घर शरण लेने के बाद भी, वे यही उम्मीद करते रहे कि यह सच न हो.

अभिनेत्री ने यह भी बताया कि दिवाली के दिन धीरे-धीरे बिजली आ गई, जबकि गैस सप्लाई और लिफ्ट को सुरक्षा जांच के बाद अगले दिन चालू किया गया. हालांकि, इन बुनियादी सुविधाओं के वापस आने के बावजूद, बिल्डिंग में हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए हैं. उन्होंने लिखा, "उस दिवाली आग ने हमारे घर की रोशनी तो फीकी कर दी, लेकिन एक अनमोल जान के चले जाने से हमारे दिलों में ऐसा अंधेरा छा गया है जिसे कोई भी रोशनी दूर नहीं कर सकती." दिव्यांका ने बताया कि उनके जीवन में गार्ड का स्थान बहुत खास था, वह सिर्फ बिल्डिंग के एक कर्मचारी से कहीं बढ़कर थे. उन्होंने बताया कि उन्हें उस गार्ड पर कितना भरोसा था और उन्होंने सोचा था कि उनके बच्चों के बड़े होने तक वह हमेशा उनके साथ रहेंगे. उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने लिखा, "धनपत अंकल, आप कभी भी सिर्फ हमारी बिल्डिंग के गार्ड नहीं थे. आप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे, आप पर हमें भरोसा था, और हमने सोचा था कि हमारे बच्चों के भविष्य में भी आप हमारे साथ होंगे."

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उन्होंने आगे कहा, "हम आपको बहुत याद करेंगे," और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. दिव्यांका ने कहा कि जब उनके बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे कि बातों को समझ सकें तो वह और विवेक उन्हें उस नेक इंसान के बारे में बताएंगे, जो घर आने पर हमेशा उन्हें अपना आशीर्वाद देते थे. उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि वे अपने आस-पास मौजूद लोगों की अहमियत को हल्के में न लें.

