मिलिए अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी से, एक्टिंग की दुनिया में रखेंगे कदम! पढ़ाई में थे टॉप

कपिल शर्मा के साथ कॉमेडी शो के जरिए घर घर में मशहूर अर्चना पूरन सिंह के बड़े बेटे आर्यमन सेठी की हाल ही में हुई सगाई से उनका परिवार चर्चा में आ गया है. अब अर्चना और परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी ने अपनी अलग राह बनानी शुरू कर दी है. आपको बता दें कि आयुष्मान सेठी भी अपने पिता और भाई की तरह बेहद हैंडसम और गजब की फिटनेस के मालिक हैं. आयुष्मान सेठी को 12 की परीक्षा में दुनिया के टॉप 100 स्टूडेंट्स में शुमार किया गया था. यहां तक कि उन्हें आईवी लीग कॉलेज में दाखिला मिलने का भी मौका था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही रास्ता चुन रखा था.

कुकिंग में माहिर, संजीव कपूर भी कर चुके तारीफ

कम ही लोग जानते हैं कि आयुष्मान को पढ़ाई के साथ-साथ कुकिंग का भी बेहद शौक है. अपने भाई के साथ मड आइलैंड में रहते समय, जब खाना डिलीवर कराना मुश्किल होता था, तो आयुष्मान ने खुद ही कुकिंग शुरू की. धीरे-धीरे ये शौक उनके पैशन में बदल गया. इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी खुद की बेकरी भी चलाई है. उनकी कुकिंग स्किल्स इतनी शानदार हैं कि सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर भी उनकी तारीफ कर चुके हैं.

एक्टिंग की दुनिया में नई शुरुआत

हालांकि कुकिंग आयुष्मान का पैशन है, लेकिन उनका असली सपना है एक्टर बनना. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो लगातार वेब सीरीज़ और फिल्मों के लिए ऑडिशन दे रहे हैं. उनके स्मार्ट लुक्स और दमदार फिटनेस को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि उन्हें जल्द ही किसी प्रोजेक्ट में बड़ा मौका मिल सकता है.

नए स्टार किड से फैंस को उम्मीद

आयुष्मान सेठी ने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक स्टार किड नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर पहचान बनाने वाले इंसान हैं. पढ़ाई में टॉपर रहने से लेकर कुकिंग में कमाल दिखाने और अब एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने तक, उन्होंने हर फील्ड में अपनी काबिलियत दिखाई है. फैंस और इंडस्ट्री दोनों को उनसे अब बड़ी उम्मीदें हैं.आने वाले समय में आयुष्मान सेठी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नए चमकते सितारे बन सकते हैं.