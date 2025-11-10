1983 से 2025 तक कितनी बदल गई हैं 'दामिनी', 61 की उम्र में लुक देख फैंस को नहीं हो रहा यकीन

हीरो, घातक और घायल जैसी दमदार बॉलीवुड फिल्मों की हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्रि ने बॉलीवुड में 80 के दशक में कदम रखा था. हर दूसरी फिल्म में वह बतौर एक्ट्रेस नजर आती थीं. जैकी श्रॉफ, ऋषि कपूर, सनी देओल और गोविंदा की हीरोइन बन चुकीं मीनाक्षी आज भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन उनकी अदायगी की आज भी तारीफ होती है. रही बात उनकी खूबसूरती की, तो फैंस फिल्म में उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे. अगर एक्ट्रेस शादी कर बॉलीवुड नहीं छोड़ती तो उनकी झोली में आज और भी कई हिट फिल्में होतीं. मीनाक्षी ने पीक करियर में बॉलीवुड को बाए-बाए कहा था. बॉलीवुड छोड़ने से पहले उन्होंने सनी देओल के साथ घातक जैसी मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म की थी.



इन फिल्मों से किया धमाल



साल 1995 में एक्ट्रेस ने एक बैंकर हरीश मैसूर से शादी रचाई और उनकी शादी के बाद फिल्म घातक रिलीज हुई थी. घातक एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है. इसके बाद दो राहें और स्वामी विवेकानंद (1998) जैसी फिल्मों मे नजर आईं और शादी कर अमेरिका में बस गईं. मीनाक्षी शेषाद्रि की हिट फिल्मों में गंगा जमुना सरस्वती, शहंशाह, जुर्म, तूफान, घर हो तो ऐसा, दामिनी और आदमी खिलौना है शामिल हैं. उन्होंने हिंदी के साथ-साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है. उन्हें फिल्म दामिनी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड भी मिला था.

अमेरिका में सिखाती हैं डांस

मीनाक्षी भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी जैसे सांस्कृतिक डांसिंग कला में परफेक्ट हैं और अमेरिका में वह डांसिंग क्लास देती हैं. वह फंड और चैरिटी वाले प्रोग्राम में भी परफॉर्म कर जरूरतमंदों की मदद करती है. वह कैलिफोर्निया में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं. एक्ट्रेस के दो बच्चे हैं और अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं और अब तो वह अपने फैंस से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहने लगी हैं. इंस्टाग्राम पर उनके डांस के कई वीडियो हैं, जिसमें उनकी नृत्य कला नजर आती है. 61 साल की होने के बावजूद उन्हें देखने के बाद लगता नहीं है कि वह इतने साल की हैं.



