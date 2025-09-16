विज्ञापन

पहली पत्नी से तलाक के बाद कुमार सानू का था इस एक्ट्रेस से अफेयर! कुनिका से पहले जिंदगी में आई थी ये हसीना?

बिग बॉस के मौजूदा 19वें सीजन की कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने सिंगर संग अपनी रिलेशनशिप के बारे में शॉकिंग खुलासा किया था और अब सिंगर के पुराने अफेयर भी निकलकर सामने आ रहे हैं.

क्या मीनाक्षी शेषाद्रि से रहा था कुमार सानू का अफेयर?
सिंगर कुमार सानू का नाम जहन में आते ही 90 के दशक के वो सभी आशिकी भरे गाने कानों में गूंजने लगते हैं, जिनका जादू आज भी बरकरार है. कुमार सानू अपने सिंगिंग करियर में अब तक 20 हजार से ज्यादा गाने गा चुके हैं. उनके नाम एक दिन में सबसे ज्यादा 28 सॉन्ग गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. यह करिश्मा उन्होंने साल 1993 में किया था. सिंगर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. बिग बॉस के मौजूदा 19वें सीजन की कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने सिंगर संग अपनी रिलेशनशिप के बारे में शॉकिंग खुलासा किया था और अब सिंगर के पुराने अफेयर भी निकलकर सामने आ रहे हैं.

कुमार सानू और मीनाक्षी का अफेयर!

बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस रहीं मीनाक्षी शेषाद्रि और कुमार सानू के लिंकअप की खबरों से जो अनजान हैं, उनको बता दें कि इनकी जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी. खबरों की मानें तो महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के प्रीमियर पर पहली बार कुमार सानू की मुलाकात मीनाक्षी से हुई थी. उस वक्त सिंगर के सेकेट्री के बयान ने इनके अफेयर को हवा दी थी. सिंगर के सेकेट्री ने कहा था, 'कुमार साहब की कई गर्लफ्रेंड रही हैं, मगर अभी वो मीनाक्षी जी को डेट कर रहे हैं'. लेकिन इस खुलासे के कुछ समय बाद ही मीनाक्षी की इंवेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर संग शादी की खबरें आ गईं. सालों बाद सिंगर ने इन अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी. बीते दो साल पहले कुमार सानू इस अफेयर को झूठा करार दे चुके हैं.

वुमनाइजर हैं सिंगर?

कुमार सानू ने कहा था, 'मीनाक्षी से मेरी कभी भी मुलाकात नहीं हुई, मैं इन खबरों से हैरान हूं, मीनाक्षी भी इस बात से हैरान होंगी कि जिस शख्स से वो आज तक मिली नहीं, उससे उनका नाम जोड़ा रहा है'. सिंगर ने कहा था कि उनकी पहली शादी टूटने के पीछे मीनाक्षी का कोई हाथ नहीं है. वहीं, कई एक्ट्रेस संग नाम जुड़ने पर सिंगर को वुमनाइजर का टैग मिल गया था. इस पर सिंगर ने कहा था, 'मैंने कई बार सुना है कि मुझे वुमनाइजर कहा जा रहा है, लेकिन एक बात समझिए सलोनी से शादी को 23 साल हो गए. क्या मेरी लाइफ में कोई दूसरी महिला आईं, यह सब सिर्फ अटकलें थीं'. गौरतलब है कि कुनिका के जिक्र करने के बाद से कुमार सानू की पर्सनल लाइफ पर चर्चा तेज हो गई है.


 

