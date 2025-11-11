विज्ञापन

स्ट्रगल के दिनों में जिस एक्ट्रेस ने की धर्मेंद्र की मदद, फिर उसी से हीमैन ने की बेवफाई, धोखे से टूटी सुपरस्टार, कम उम्र में कहा दुनिया को अलविदा

हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र की हालत इस वक्त ठीक नहीं है. वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं.

धर्मेंद्र के प्यार में पागल थीं शादीशुदा मीना कुमारी
हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र की हालत इस वक्त ठीक नहीं है. वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. एक्टर की उम्र 89 साल है और वह उम्र संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं. हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार और एक से एक फिल्में देने वाले एक्टर धर्मेंद्र को चाहने वालों की लिस्ट लंबी हैं. इसमें ना सिर्फ उनके फैंस बल्कि वो एक्ट्रेस भी शामिल हैं, जो उन्हें मन ही मन चाहती थीं. इसमें एक नाम था गुजरे जमाने की खूबसूरत अदाकारा मीना कुमारी का. मीना कुमारी और धर्मेंद्र के अफेयर की खूब चर्चा हुई थी, लेकिन एक्ट्रेस का प्यार मुकम्मल ना हो सका. यह वह दौर था जब मीना कुमारी स्टारडम का स्वाद चख रही थीं और धर्मेंद्र ने शुरुआत ही की थी.

धर्मेंद्र-मीना कुमारी की अधूरी लव-स्टोरी

साल 1951 में मीना कुमारी की शादी फिल्म डायरेक्टर कमाल अमरोही से हुई थी, लेकिन उनकी यह शादी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई. रिश्तें में इतनी दरार आ गईं कि बात तलाक तक पहुंच गई थी. साल 1964 में मीना कुमारी अपने पति से अलग हो गई थीं और फिर उनका नाम धर्मेंद्र के संग जुड़ने लगा था. रिपोर्ट्स की मानें तो मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को फिल्में तक दिलवाई थीं, लेकिन एक्ट्रेस ने निर्देशकों के सामने एक शर्त भी रखी थी. इसके बाद धर्मेंद्र को एक बाद एक फिल्में मिलती गईं और वह बिजी हो गए. ऐसे में वह मीना कुमारी को समय नहीं दे पाए और दोनों में दूरियां पैदा होने लगीं. कहा जाने लगा कि फिल्में हिट होने से धर्मेंद्र के तेवर बदल गये थे.

कई फिल्मों में किया साथ में काम
मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में साथ में काम किया. साल 1964 में फिल्म मैं भी लड़की हूं में पहली बार साथ में दिखे थे. इसके बाद दोनों ने साथ में फूल और पत्थर, चंदन का पालना, मंझली दीदी, पूर्णिमा और बहारों की मंजिल में काम किया था. आपको बता दें, धर्मेंद्र ने जब फिल्मों में एंट्री की थी तो वह शादीशुदा थे. बहुत कम उम्र में ही उनकी शादी प्रकाश कौर से हो गई थी और इस शादी से उन्हें चार बच्चे भी थे. 31 मार्च 1972 को 38 साल की उम्र में मीना कुमारी का निधन हो गया. वहीं, 60 और 70 के दशक में धर्मेंद्र का बॉलीवुड में सिक्का चलने लगा था. धर्मेंद्र की हिट फिल्मों में चुपके चुपके, शोले, सत्यकाम और प्रतिज्ञा शामिल हैं.


 

