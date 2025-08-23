'कुछ ना कहो' में अभिषेक-ऐश्वर्या का बेटा राज अब दिखता है हैंडसम हंक, लेटेस्ट फोटो देख कर पहचानना हुआ मुश्किल

बॉलीवुड में कई चाइल्ड स्टार आए, जो बड़े होकर गुमनामी की जिंदगी में चल गए. कुछ चाइल्ड एक्टर ऐसे भी हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया है, इसमें आमिर खान और ऋतिक रोशन दो बड़े नाम शामिल हैं. बात करेंगे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर फिल्म कुछ ना कहो, जो कि साल 2003 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अभिषेक-ऐश्वर्या ने लीड रोल प्ले किया था और फिल्म में अभिषेक राज मल्होत्रा के रोल में दिखे थे. फिल्म में चाइल्ड एक्टर का रोल पार्थ दवे ने प्ले किया था, जिन्हें आज हम सब भूल चुके हैं. फिल्म कुछ ना कहो बाप-बेटे की रिलेशनशिप पर बेस्ड फिल्म थी. आइए जानते हैं अब कहां मास्टर पार्थ दवे?



इन फिल्मों में किया काम?

फिल्म कुछ ना कहो में मास्टर पार्थ दवे ने संजीव कुमार श्रीवास्तव (अरबाज खान) और नम्रता श्रीवास्तव (ऐश्वर्या राय) के बेटे आदित्य कुमार श्रीवास्तव का रोल प्ले किया था. फिल्म का निर्देशन रोहन सिप्पी ने किया था. फिल्म में सतीश शाह और मेघना मलिक भी अहम रोल में नजर आए थे. पार्थ के फिल्मी करियर की बात करें तो वह एक नहीं बल्कि ढेरों फिल्मों में एक्टर के बचपन का रोल प्ले कर चुके हैं. पार्थ को सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार क्यों किया, अजय देवगन की फिल्म ब्लैकमेल, जायद खान की फिल्म चुरा लिया है तुमने, जोधा अकबर, मुझसे शादी करोगी, किडनैप और वाह लाइफ हो तो ऐसी फिल्मों में काम किया है.



अब कहां हैं पार्थ दवे?

पार्थ आज 30 साल के हैं और फिल्मी दुनिया से दूर हैं. उन्होंने बीते साल (नवंबर 2024) में राजस्थान के उदयपुर में शाही शादी रचाई थी. पार्थ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पत्नी और अपनी शादी की तस्वीरें और वीडियो शेयर की हुई हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी हल्दी, मेहंदी और संगीत सेरेमनी की खूबसूरत तस्वीरें सजी हुई हैं. उन्हें इंस्टाग्राम पर 6 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. फिलहाल वह पत्नी संग अपनी शादीशुदा जिंदगी को एन्जॉय कर रहे हैं. अपनी शादी से पहले पार्थ को टीम इंडिया के धुरंधर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की शादी में भी देखा गया था.