अच्छाई का बुराई से इस दिन होने जा रहा सामना, रानी मुखर्जी के मर्दानी 3 से फर्स्ट लुक के साथ रिलीज डेट का हुआ ऐलान

यश राज फिल्म्स की मर्दानी सीरीज़ हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित फ्रेंचाइजी बन चुकी है, जिसे पिछले 10 वर्षों में दर्शकों का भरपूर प्यार और सराहना मिली है. यह ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी आज एक कल्ट स्टेटस प्राप्त कर चुकी है और सिनेमा प्रेमियों के बीच खास पहचान रखती है. भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र महिला पुलिस अधिकारी पर आधारित फ्रेंचाइजी मर्दानी अब अपने तीसरे भाग में प्रवेश कर रही है. मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी एक बार फिर से शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका में नजर आएंगी, जो एक निडर पुलिस अधिकारी है और निस्वार्थ भाव से न्याय के लिए लड़ती है.

आज YRF ने मर्दानी 3 की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है – यह फिल्म शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 को रिलीज़ होगी. खास बात यह है कि इस दिन के कुछ दिन बाद ही होली का पर्व (4 मार्च) मनाया जाएगा, जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है. इसी को ध्यान में रखते हुए फिल्म निर्माताओं ने इस फिल्म को एक खूनी, हिंसक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करने का इरादा जाहिर किया है – शिवानी की अच्छाई बनाम खतरनाक बुराई के बीच.

The countdown begins for #Mardaani3! On Holi, good will fight evil as Shivani Shivaji Roy returns to the big screen on February 27, 2026.#RaniMukerji | #AbhirajMinawala pic.twitter.com/biGu3v4TZ9