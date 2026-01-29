विज्ञापन

Mardaani 3 Advance Booking: बॉर्डर 2 के आसपास भी नहीं मर्दानी 3, एडवांस बुकिंग में कुछ ऐसा है रानी मुखर्जी की फिल्म का हाल

बॉर्डर 2 के शोर के बीच 30 जनवरी को मर्दानी 3 रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग बीते दिन शुरु कर दी गई है. हालांकि फिल्म का क्रेज सनी देओल की फिल्म जितना देखने को नहीं मिला है. 

बॉर्डर 2 से पीछे है मर्दानी 3
नई दिल्ली:

पहले रणवीर सिंह की धुरंधर और फिर 23 जनवरी को रिलीज हुई लेटेस्ट फिल्म बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर खूब शोर सुनने को मिल रहा है. हालांकि पिछले कुछ दिनों से रानी मुखर्जी की मचअवेटेड फिल्म मर्दानी 3 की भी चर्चा हो रही है, जिसमें एक बार फिर रानी मुखर्जी को शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में वापसी करते हुए देखा जा सकता है. फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिसकी एडवांस बुकिंग 28 जनवरी को शुरू कर दी गई है. हालांकि एडवांस बुकिंग में भी बॉर्डर 2 ने बाजी मारी है. जबकि खबरों की मानें तो मर्दानी 3 केवल 2100 टिकट ही बेच पाई है. 

मर्दानी 3 की एडवांस बुकिंग

रिपब्लिक वर्ल्ड की रिपोर्ट की मानें तो मर्दानी 3 ने एक दिन में 2100 टिकट ही भारत में बेचे हैं, जिससे फिल्म ने 1456 शोज के साथ 5.6 लाख की कमाई हासिल की है. वहीं कहा जा रहा है कि टिकट की सेल में रिलीज से पहले बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है. जबकि 2019 में रिलीज हुई मर्दानी 2 की बात करें तो रानी मुखर्जी की फिल्म ने 3.80 करोड़ की ओपनिंग पहले दिन हासिल की थी और 40 करोड़ दुनियाभर में कमाए थे. जबकि फिल्म का बजट केवल 30 करोड़ का था. इसके चलते फिल्म हिट साबित हुई है. 

ये भी पढ़ें- Border 2 Advance Booking Box Office Day 7: 29 जनवरी को सनी देओल का चैलेंज, 7 दिन में 250 करोड़ का आंकड़ा पार!

बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 की बात करें तो कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, बॉर्डर 2 ने सातवें दिन के लिए 3.95 करोड़ की टिकटें बेच दी हैं.  वहीं 4.65 करोड़ के डे 6 एडवांस बुकिंग के मुकाबले 15.05 प्रतिशत की गिराट प्री सेल्स में देखी गई है, जो कि वीकडेज में नॉर्मल है. वहीं कहा जा रहा है कि सातवें दिन फिल्म 12 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हासिल करेगी. 

मर्दानी 3 के बारे में 

रानी मुखर्जी की मचअवेटेड फिल्म को वाईआरएफ ने प्रोड्यूस किया है. जबकि यह अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित हैं. वहीं फिल्म की स्क्रिप्ट द रेलवे मैन के लिए फेमस आयुष गुप्ता ने लिखी है. यह 2014 में आई मर्दानी फिल्म का सीक्वल है, जिसे दिवंगत डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया था और यह कमर्शियल और क्रिटिकल हिट साबित हुई थी. 2019 में इसकी सीक्वल मर्दानी 2 रिलीज हुई थी, जिसे गोपी पुथरन ने लिखा और डायरेक्ट किया था. 

