कभी शाहरुख की हरकत से आगबबूला होकर मनोज कुमार ने ठोका था 100 करोड़ मानहानि, किंग खान ने यूं दी उस भारत कुमार को श्रद्धांजलि

मनोज कुमार साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म मैदान ए जंग के बाद फिल्मी पर्दे पर नजर नहीं आए. लेकिन कुछ विवाद ऐसे रहे, जिनकी वजह से वो सुर्खियों में छाए रहे. उनका ऐसा ही एक मामला हुआ था शाहरुख खान के साथ. शाहरुख खान की एक हरकत से नाराज होकर मनोज कुमार ने उन पर मानहानि तक का दावा ठोक दिया था. जिसके बाद शाहरुख खान को भी अपनी गलती का अहसास हुआ. शाहरुख खान ने माफी तो मांगी लेकिन एक ऐसी खता कर बैठे कि भारत के नाम से मशहूर सीनियर एक बार फिर उनसे खफा हो गया. मनोज कुमार के निधन के बाद शाहरुख खान ने ट्विटर पर उनको दिल छू लेने वाले शब्दों के साथ श्रद्धांजलि दी है.

ओम शांति ओम के बाद हुए नाराज

असल में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में एक सीन ऐसा था कि नकली एक्टर मनोज कुमार का पास चुरा लेता है, जिस वजह से मनोज कुमार को अवॉर्ड शो में एंट्री नहीं मिलती. इतना ही नहीं सिक्योरिटी गार्ड उनकी पिटाई भी लगाते हैं. इस सीन के लिए मनोज कुमार के डुप्लीकेट का इस्तेमाल किया गया था. लेकिन मनोज कुमार ने इसे अपनी इंसल्ट माना और 100 करोड़ की मानहानि का दावा ठोक दिया. उनकी नाराजगी के बाद शाहरुख खान ने खुलेआम उनसे माफी भी मांगी थी. आपको बता दें कि फिल्म को डायरेक्ट किया था फराह खान ने. शाहरुख खान फिल्म के प्रोड्यूसर में से एक थे.

Manoj Kumar ji made films that uplifted our country, our cinema, and focused on unity with unmatched sincerity. A legend in every sense. His films shaped an era and left a mark on our cinema. Thank you, sir. You will always be ‘Bharat' to us.