सुधीर मिश्रा की फिल्म में गांधी का रोल करेंगे मनोज बाजपेयी, सितंबर से होगी शूटिंग

फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा ने कन्फर्म किया है कि मनोज बाजपेयी उनकी आने वाली बायोग्राफिकल फिल्म में महात्मा गांधी का रोल करेंगे. कास्टिंग को लेकर हफ्तों तक चले अंदाजों के बाद सुधीर मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट और अफवाहों पर विराम लगाते हुए लिखा, “मोटे तौर पर यही प्लान है. ” यह अनाउंसमेंट प्रोजेक्ट के डायरेक्शन के बारे में पहली ऑफिशियल डिटेल है. नेशनल अवॉर्ड-विनिंग एक्टर का गांधी को रोल प्ले करना खास होगा. प्रोडक्शन इस सितंबर में कोलकाता में शुरू होने की उम्मीद है, जो फाइनल शेड्यूलिंग पर निर्भर करेगा.
मनोज बाजपेयी गांधी के रोल में क्यों?
मनोज बाजपेयी मुश्किल, इमोशनली इंटेंस किरदारों को निभाने के लिए जाने जाते हैं. छोटे शहर के हीरो से लेकर पॉलिटिकल हस्तियों तक, उन्होंने लगातार ऐसे रोल किए हैं जिनमें कंट्रोल और अंदरूनी लड़ाई की हो. गांधी एक ऐसी हस्ती हैं, जिनका सम्मान किया जाता है और जिन पर बहस भी होती है. यही चुनौती पेश करते हैं. सुधीर मिश्रा के फैसले से लगता है कि फिल्म बड़े तमाशे के बजाय साइकोलॉजिकल गहराई को तरजीह दे सकती है. हालांकि डिटेल्स अभी गुप्त हैं, बाजपेयी की कास्टिंग से लगता है कि यह माइथोलॉजी के बजाय बारीकियों पर आधारित होगी.
फिल्म किस पर फोकस करेगी?
कहानी के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि कहानी गांधी की ज़िंदगी के खास हिस्सों को दिखाएगी. कोलकाता को पसंदीदा शूटिंग लोकेशन के तौर पर चुना गया है, जिसे इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अहमियत के लिए चुना गया है.
प्रोडक्शन कब शुरू होगा?
अगर शेड्यूल मैच करता है, तो सितंबर में फिल्मिंग शुरू होने की उम्मीद है. खबर है कि प्री-प्रोडक्शन चल रहा है, हालांकि सपोर्टिंग कास्ट या रिलीज़ टाइमलाइन के बारे में कोई डिटेल्स शेयर नहीं की गई हैं. अभी के लिए सुधीर मिश्रा और मनोज बाजपेयी के बीच पक्का कोलेबोरेशन इस प्रोजेक्ट की सबसे जबरदस्त हेडलाइन है.
