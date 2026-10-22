टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर मनोज बाजपेयी का रिएक्शन, बोले- बेहद डरावना और दुखद

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस ने फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. एक्टर मनोज बाजपेयी और दिव्या दत्ता ने इस घटना पर प्रतिक्रिया में कहा कि हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है. दोनों कलाकारों ने घटना को चिंताजनक बताते हुए उम्मीद जताई कि पुलिस जल्द जांच पूरी करेगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में मनोज बाजपेयी ने कहा कि वह इस घटना को सीधे तौर पर गैंगवार के रूप में नहीं देखते, लेकिन कहीं से भी गोलियां चलने की स्थिति डर पैदा करती है. उन्होंने टाइगर श्रॉफ के सुरक्षित होने पर राहत जताई और उनके ड्राइवर के स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद भी जाहिर की.

मनोज बाजपेयी बोले, 'यह बेहद डरावना है'

मनोज बाजपेयी ने कहा, 'मैं इसे गैंगवार के तौर पर नहीं देखता, लेकिन पता नहीं कहां से गोलियां चलाई जा रही हैं. यह वाकई डरावना है. टाइगर के साथ जो हुआ, वह दुखद है. सबसे अच्छी और राहत की बात यह है कि वह सुरक्षित हैं और उनके ड्राइवर की हालत में भी धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. हम कानून-व्यवस्था के विशेषज्ञ नहीं हैं.'

मनोज बाजपेयी ने आगे कहा कि मीडिया में सामने आई जानकारी के मुताबिक मामले की जांच जारी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस जल्द जांच पूरी करेगी और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, जिससे भविष्य में कोई इस तरह का कदम उठाने से पहले सोचे.

दिव्या दत्ता ने भी जताई चिंता

दिव्या दत्ता ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं. उनके मुताबिक, सुरक्षित महसूस करना हर इंसान की बुनियादी जरूरत है और जब ऐसी घटना सामने आती है, तो लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है. दिव्या दत्ता ने कहा, 'दुर्भाग्य से, जब ऐसी घटना के बारे में सुनते हैं, तो हर तरफ यही सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या. हम सभी बस सामान्य सुरक्षा चाहते हैं. सुरक्षित रहना हर किसी के लिए जरूरी है. जब इस तरह की घटना होती है, तो यह आपको भीतर तक झकझोर देती है. मुझे भरोसा है कि अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और टाइगर सुरक्षित हैं. भगवान उन्हें सुरक्षित रखे.'

फायरिंग मामले में 10 गिरफ्तार, जांच जारी

इस मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई भी तेज हुई है. एएनआई की 21 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में हरियाणा से सात और लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 10 हो गई है. इससे पहले मुंबई पुलिस की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने मामले के तीन आरोपियों को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया था. इन आरोपियों को राजस्थान के कोटा से मुंबई लाया गया था. रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें सुबह करीब तीन बजे मुंबई पहुंचाया गया और मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेश किया गया. अदालत ने तीनों आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.