मनोज बाजपेयी की 'जुगनुमा' की फिल्म फेस्टिवल्स में धूम, देखने जुटे 15 बड़े फिल्मकार

मुंबई में इस हफ्ते एक खास मौके पर भारतीय सिनेमा के कई नामचीन निर्देशक एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए. मौका था मनोज बाजपेयी की आने वाली फिल्म जुगनुमा की स्पेशल स्क्रीनिंग का. यह स्क्रीनिंग आयोजित की थी ऑस्कर विजेता गुनीत मोंगा कपूर और फिल्मकार अनुराग कश्यप ने, जो इस फिल्म के एग्ज़िक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं. जुगनुमा 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इससे पहले कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में धूम मचा चुकी है.

इस मौके पर पहुंचे फिल्मकारों में दिग्गज सईद अख़्तर मिर्ज़ा और सुधीर मिश्रा के साथ-साथ विक्रमादित्य मोटवाने, अभिषेक चौबे, अमर कौशिक, वसन बाला, अद्वैत चंदन, नंदिता दास, रीमा दास, हनी त्रेहन, अयप्पा केएम, मोजे सिंह, उमेश बिष्ट, आदित्य सर्पोटदार, अमित जोशी और श्लोक शर्मा जैसे नाम शामिल थे. स्क्रीनिंग के बाद कई फिल्मकारों ने अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कीं.

निर्देशक रीमा दास ने कहा, "जुगनुमा मुझे अपनी हिम्मत, अपनी कविता और जादुई यथार्थवाद के लिए बेहद पसंद आई. इसके कलाकारों का असर स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद भी दिल में बना रहा. यही सिनेमा की असली खूबसूरती है". निर्देशक विक्रमादित्य मोटवाने ने फिल्म को 'गॉर्जियस और शानदार परफॉर्मेंसेज वाली फिल्म' बताया. उन्होंने कहा कि "राम रेड्डी का काम हमेशा दिल को छूता है और जुगनुमा ने मुझे उड़ने की ख्वाहिश जगा दी".

दिग्गज फिल्मकार सईद मिर्जा बोले, "ये अनुभव लाजवाब था. इतना सिनेमैटिक, इतना ताक़तवर और स्क्रीन पर कविता जैसा. क्या शानदार फिल्म है". ये दूसरा मौका था जब जुगनुमा के लिए इतने फिल्मकार एकजुट हुए. इससे पहले पिछले हफ्ते वेट्री मारन, लिजो जोस पेलिस्सेरी, राज बी. शेट्टी और नाग अश्विन ने मिलकर फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया था.

जुगनुमा का लेखन और निर्देशन राम रेड्डी ने किया है. फिल्म में मनोज बाजपेयी के साथ दीपक डोबरियाल, प्रियांका बोस, तिलोत्तमा शोम, हीरल सिधु और अवान पुक्कोट नजर आएंगे. इसे प्रस्पेक्टवस प्रोडक्शन (Prspctvs Production) ने मैक्समीडिया (Maxmedia) और सिख्या एंटरटेनमेंट (Sikhya Entertainment) के साथ मिलकर बनाया है. फिल्म को भारत में फ्लिप फिल्म्स (Flip Films) और सिनेपोलिस (Cinepolis) रिलीज करेंगे.

12 सितंबर को रिलीज होने वाली जुगनुमा को लेकर अब दर्शकों और फिल्म बिरादरी दोनों की उत्सुकता चरम पर है.