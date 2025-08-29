मनीषा कोइराला की शादी की 10 फोटो, कभी रहा था नाना पाटेकर से अफेयर, तलाक के बाद बोलीं- पति ही बन गया था दुश्मन

मनीषा कोइराला 90 के दशक में अपनी खूबसूरती से खूब चर्चा में रहती थीं. वह बॉलीवुड के तीनों खान संग सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं. मनीषा नेपाल की रहने वाली हैं और उनके दादा बिस्वेस्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं. इतना ही नहीं उनके परदादा गिरिजा प्रसाद कोइराला और मातृका प्रसाद कोइराला भी नेपाल के प्रधानमंत्री रहे. मनीषा कोइराला का फिल्मी करियर टॉप का रहा है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा खास नहीं रही है. एक्ट्रेस ने नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी रचाई थी और दो साल बाद ही उनका तलाक हो गया. आइए देखते हैं एक्ट्रेस की शादी की 10 तस्वीरें.

मनीषा ने साल 2010 में शादी रचाई थी और साल 2012 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद से एक्ट्रेस सिंगल लाइफ जी रही हैं.

मनीषा ने तलाक के बाद कहा था कि उनका पति ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था.

तलाक के बाद मनीषा की आगे की जिंदगी इतनी आसान नहीं रही थी. यहां तक कि उन्हें कैंसर भी हो गया था.

मनीषा कैंसर सर्वाइवर स्टार में शामिल हैं, जो लोगों को भी जीने की प्रेरणा देती हैं.

मनीषा ने साल 1991 में फिल्म सौदागर से बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसका गाना इलू-इलू क्या है आज भी पॉपुलर हैं.

डेब्यू फिल्म हिट हुई और एक्ट्रेस का बॉलीवुड में सिक्का जम गया. इसके बाद मनीषा ने हिट फिल्मों की लाइन लगा दी.

मनीषा ने डेब्यू फिल्म के बाद यलगार, 1942 ए लव-स्टोरी, बॉम्बे और इंडियन फिल्म से अपनी धाक जमा ली थी.

इसके बाद उन्हें सलमान खान और नाना पाटेकर के साथ फिल्म खामोशी में देखा गया, जो सुपरहिट हुई. नाना के साथ कहते हैं मनीषा का अफेयर भी रहा था. लेकिन नाना विवाहित थे, जिसके चलते यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया.

आमिर खान के साथ अकेले हम अकेले तुम और शाहरुख खान के साथ दिल से जैसी शानदार फिल्में की.

मनीषा को पिछली बार संजय लीला भंसाली की पहली सीरीज हीरामंडी में देखा गया था.










