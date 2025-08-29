विज्ञापन

मनीषा कोइराला की शादी की 10 फोटो, कभी रहा था नाना पाटेकर से अफेयर, तलाक के बाद बोलीं- पति ही बन गया था दुश्मन

मनीषा कोइराला 90 के दशक में अपनी खूबसूरती से खूब चर्चा में रहती थीं. वह बॉलीवुड के तीनों खान संग सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं. मनीषा नेपाल की रहने वाली हैं और उनके दादा बिस्वेस्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं.

Read Time: 2 mins
Share
मनीषा कोइराला की शादी की 10 फोटो, कभी रहा था नाना पाटेकर से अफेयर, तलाक के बाद बोलीं- पति ही बन गया था दुश्मन
मनीषा कोइराला की 10 खूबसूरत वेडिंग तस्वीरें
नई दिल्ली:

मनीषा कोइराला 90 के दशक में अपनी खूबसूरती से खूब चर्चा में रहती थीं. वह बॉलीवुड के तीनों खान संग सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं. मनीषा नेपाल की रहने वाली हैं और उनके दादा बिस्वेस्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं. इतना ही नहीं उनके परदादा गिरिजा प्रसाद कोइराला और मातृका प्रसाद कोइराला भी नेपाल के प्रधानमंत्री रहे. मनीषा कोइराला का फिल्मी करियर टॉप का रहा है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा खास नहीं रही है. एक्ट्रेस ने नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी रचाई थी और दो साल बाद ही उनका तलाक हो गया. आइए देखते हैं एक्ट्रेस की शादी की 10 तस्वीरें.

Latest and Breaking News on NDTV

मनीषा ने साल 2010 में शादी रचाई थी और साल 2012 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद से एक्ट्रेस सिंगल लाइफ जी रही हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

मनीषा ने तलाक के बाद कहा था कि उनका पति ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था.

Latest and Breaking News on NDTV

तलाक के बाद मनीषा की आगे की जिंदगी इतनी आसान नहीं रही थी. यहां तक कि उन्हें कैंसर भी हो गया था.

Latest and Breaking News on NDTV

मनीषा कैंसर सर्वाइवर स्टार में शामिल हैं, जो लोगों को भी जीने की प्रेरणा देती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

मनीषा ने साल 1991 में फिल्म सौदागर से बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसका गाना इलू-इलू क्या है आज भी पॉपुलर हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

डेब्यू फिल्म हिट हुई और एक्ट्रेस का बॉलीवुड में सिक्का जम गया. इसके बाद मनीषा ने हिट फिल्मों की लाइन लगा दी.

Latest and Breaking News on NDTV

मनीषा ने डेब्यू फिल्म के बाद यलगार, 1942 ए लव-स्टोरी, बॉम्बे और इंडियन फिल्म से अपनी धाक जमा ली थी.

Latest and Breaking News on NDTV

इसके बाद उन्हें सलमान खान और नाना पाटेकर के साथ फिल्म खामोशी में देखा गया, जो सुपरहिट हुई. नाना के साथ कहते हैं मनीषा का अफेयर भी रहा था. लेकिन नाना विवाहित थे, जिसके चलते यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया.

Latest and Breaking News on NDTV

आमिर खान के साथ अकेले हम अकेले तुम और शाहरुख खान के साथ दिल से जैसी शानदार फिल्में की.

Latest and Breaking News on NDTV

मनीषा को पिछली बार संजय लीला भंसाली की पहली सीरीज हीरामंडी में देखा गया था.





 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Manisha Koirala, Manisha Koirala Wedding Pics, Manisha Koirala Unseen Wedding Photos
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com