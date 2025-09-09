विज्ञापन

मनीषा कोइराला का नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर रिएक्शन, लिखा- आज काला दिन है

काठमांडू और अन्य शहरों में हजारों युवा नेपाली ज्यादातर जेन जी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

नेपाल में चल रहे प्रदर्शन पर मनीषा कोइराला का आया रिएक्शन
नई दिल्ली:

नेपाल के बीरत नगर में जन्मी एक्ट्रेस मनीषा कोइराला एक नेपाली एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया है. उन्होंने नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की हिंसक कार्रवाई के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर खून से लथपथ एक जूते की मार्मिक तस्वीर शेयर की है. साथ ही देश को झकझोर देने वाले इस संकट पर एक तीखा मैसेज भी दिया है. इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा, "आजको दिन नेपालका लागि कालो दिन हो - जब जनताको आवाज, भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश र न्यायको मागलाई गोलीले जवाफ दिइयो.

इसका अर्थ है, नेपाल के लिए आज ब्लैक डे है. जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश और न्याय की मांग के लिए लोगों की आवाज का जवाब गोलियों से दिया जाए. इस पोस्ट पर लोगों ने रिएक्शन दिया है और कड़ी निंदा की है.  जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि हजारों की संख्या में यंग नेपाली खासकर जेन जी काटमांडू और अन्य शहरों में प्रदर्शन के लिए उतरे. वह सरकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध हटाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.

इस मामले में ट्रैजिक टर्न तब आया जब सिक्योरिटी फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर ओपन फायर कर दिया. नेपाल के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार, कम से कम 19 लोग मारे गए हैं. वहीं, एएनआई के अनुसार, 250 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं. बता दें कि नेपाल सरकार ने 26 अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक किए, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं.

