ममता कुलकर्णी की यंग डेज की 10 तस्वीरें, 7वीं फोटो देखने के बाद फैंस बोले- ड्रग माफिया का दिल ऐसे ही नहीं आया होगा

ममता कुलकर्णी को कौन नहीं जानता. ममता का नाम 90 के दशक की टॉप और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शामिल होता है. ममता ने अपने करियर में लगभग सभी बड़े हीरो के साथ काम किया. ममता का नाम अपने समय की ग्लैमरस और बोल्ड अभिनेत्रियों में भी शामिल होता था. ममता अब फिल्मों से दूर हैं, लेकिन समय-समय पर सुर्खियां बटोरती रहती हैं. हाल ही में जब ममता 25 साल बाद भारत लौटीं तो उनके फैंस भी एक्साइटेड हो गए. हालांकि 53 साल की हो चुकीं ममता अब पहले की तरह नहीं रहीं. आज हम आपको ममता की 10 ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देख कर आप कहेंगे कि खूबसूरती हो तो ऐसी.

ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती और बोल्ड अंदाज से एक खास पहचान बनाई. उनकी फिल्मों और फोटोशूट्स ने उन्हें रातों-रात चर्चा में ला दिया था.

ममता ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, सनी देओल और गोविंदा जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया. उन्होंने उस दौर में कई सुपरहिट फिल्में दीं जिनसे वह हर घर में जानी जाने लगीं.

ममता कुलकर्णी शाहरुख खान और सलमान खान स्टारर सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन का हिस्सा थीं, जिसने उनके करियर को और उंचाई दी.

90s में ममता का बोल्ड अंदाज लोगों को खूब पसंद आया. उनका ग्लैमरस स्टाइल और फोटोशूट्स उस समय के हिसाब से काफी हॉट माने जाते थे.

शुरुआती सफलता के बाद ममता का करियर अचानक नीचे चला गया. कहा जाता है कि फिल्मों में उनकी चॉइस और विवादों ने उनके करियर को प्रभावित किया.

ममता का नाम कुख्यात ड्रग्स माफिया विक्रम गोस्वामी से जोड़ा गया. दोनों की कथित नजदीकियों ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरीं.

विक्रम गोस्वामी पर बड़े ड्रग्स केस दर्ज हुए और ममता कुलकर्णी का नाम भी इस केस में सामने आया. हालांकि वह खुद को निर्दोष बताती रहीं लेकिन लंबे समय तक विवादों से घिरी रहीं.

फिल्मों से दूरी बनाने के बाद ममता ने आध्यात्मिक जीवन अपना लिया. वह कई बार साध्वी जैसे रूप में देखी गईं और ध्यान व अध्यात्म से जुड़ी किताबें लिखने की भी बातें सामने आईं.

ममता अब पूरी तरह से लाइमलाइट और फिल्मों से दूर रहती हैं. वह सोशल मीडिया या पब्लिक इवेंट्स में नजर नहीं आतीं.

लंबे समय से पर्दे से दूर रहने के बावजूद ममता कुलकर्णी की फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई है. उनकी पुरानी फिल्में और गाने आज भी दर्शकों को याद आते हैं और उनकी चर्चा होती रहती है.